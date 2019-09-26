Gündem Tırtıllar kayın ormanını kuruttu Yetkililer çalışmalar yapsa da bir türlü baş edemiyor
BURSA

Bursa ve Kütahya arasındaki onlarca hektarlık kayın ormanı tırtıl istilasında

Tırtıllar kayın ormanını kuruttu: Yetkililer çalışmalar yapsa da bir türlü baş edemiyor

Bursa İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesi arasındaki onlarca hektarlık kayın ormanı tırtıl istilasında. Tırtılların talan ettiği ağaçlar sararırken, havadan kaydedilen görüntüler olayın boyutunu gözler önüne serdi.

Haber Merkezi IHA
Geçen sene Türkiye’de ilk kez İnegöl’de görülen kayın ağaçları ile kaplı ormanlık alandaki tırtılın 'Calliteara pudibunda' türü olduğu belirlendi.
Geçen sene Türkiye’de ilk kez İnegöl’de görülen kayın ağaçları ile kaplı ormanlık alandaki tırtılın 'Calliteara pudibunda' türü olduğu belirlendi.

Domaniç karayolu üzerindeki ormanlık alanda yaşanan tırtıl istilasının verdiği zarar havadan görüntülendi. Görüntülerde ormanın büyük bölümünün kuruduğu görülüyor.

Geçen yıl İnegöl-Domaniç karayolu üzerindeki ormanlık alanda görülen tırtıl istilasının önüne geçilemiyor. Bu yıl da görülen tırtıl türü ormanı adeta istila etti. Yaklaşık 25 hektarlık ormanlık alanda ağaç yaprağı kalmadı. Sadece kayın ağaçlarına zarar veren tırtırların dehşeti havadan görüntüledi.

İstilacı böceklerin cinsi belli oldu
HAYAT
İstilacı böceklerin cinsi belli oldu

Ormanlık alanın büyük bir bölümünde yeşil renkli görüntüden eser kalmadı görüldü. Görüntülerde ormanlık alanın büyük bir bölümün kuruduğu öğrenildi. Geçen sene Türkiye’de ilk kez İnegöl’de görülen kayın ağaçları ile kaplı ormanlık alandaki tırtılın 'Calliteara pudibunda' türü olduğu belirlendi.

Yaklaşık 25 hektarlık ormanlık alanda ağaç yaprağı kalmadı. Sadece kayın ağaçlarına zarar veren tırtırların dehşeti havadan görüntüledi.

İstilacı böceklerden başları dertte
HAYAT
İstilacı böceklerden başları dertte

Yetkililer alanda çalışmalar yapsa da bir türlü baş edemiyor

Tüfekçikonak Mahallesi’nin eski muhtarı Hüseyin Ordu, tırtılların çok kısa bir sürede ormanın büyük bölümüne zarar verdiğini ifade ederek şunları söyledi:

  • "Bu böcekler burayı birkaç günde bu hale getirdi. Korktuk. Acaba ne oluyor diye endişelendik. Bu milyonlarca böcek nereden geldi. Helikopterler ile mi atıldı, yoksa doğal mı? Araştırılmasını istiyoruz. İşletme Müdürlüğümüzü durumdan haberdar ettim. Burası araştırılsın gerekirse vatandaşlar olarak yardıma da hazırız. 20 hektarın üzerinde bir alan bir haftada bu hale geldi. Bir ağaçta milyonlarca varlar. Özellikle gece yaprakları yedikleri sesler çok net duyuluyor."

Bursa İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesi arasındaki onlarca hektarlık kayın ormanı tırtıl istilasında.
PKKlı terörist böyle vuruldu

PKK'lı terörist böyle vuruldu

​Hainin kafasındaki kamera son anlarını kaydetti.
Annelerden annelere çağrı

Annelerden annelere çağrı

HDP önündeki evlat nöbeti 24'üncü gününde.
BizeAllahın hediyesi

'Bize
Allah'ın hediyesi'

82 yaşındaki Emin amca, ​engelli oğlunun tüm bakımını üstleniyor.
Aileye haber verenler gözaltında

Aileye haber verenler gözaltında

​Derede bulunan küçük Alptuğ'un şüpheli ölümü.
Arazi bakıyorlar

Arazi bakıyorlar

Erdoğan'ın açıklayacağı dev yatırımda yeni gelişme.
5 bin sürücüye sigara cezası

5 bin sürücüye sigara cezası

Türkiye genelinde 'Dumansız Araç Uygulaması' dün başlamıştı.
Kaşıkçı cinayetini itiraf etti

Kaşıkçı cinayetini itiraf etti

"Benim sorumluluğum altında gerçekleşti kabul ediyorum"
Bir deprem daha

Bir deprem daha

​Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.
Mide bulandıran<br>operasyon

Mide bulandıran
operasyon

​Kağıthane'de 100 kilogramdan fazla kaçak domuz eti bulundu.
'Bidon 11'e seçildi

'Bidon 11'e seçildi

'​Yılın en kötü kadrosu'nda bir Beşiktaşlı.
İndirim geliyor

İndirim geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Ortak TV kanalı kuruluyor

Ortak TV kanalı kuruluyor

​Türkiye, Pakistan ve Malezya'nın kanalı İngilizce yayın yapacak.
3 banka<br>taşıtta faizi indirdi

3 banka
taşıtta faizi indirdi

​Anlaşmalı markalardan alanlara 0,49 faiz imkanı.
Emniyet<br> kemeri mucizesi

Emniyet
kemeri mucizesi

​150 metre yuvarlanan araçtan sağ çıktılar.
Üzerlerinden<br>TIR geçti

Üzerlerinden
TIR geçti

Konya'da TIR'ın altında ezilen otomobildeki çift öldü.
S-400 Türkiye'de niye olmasın?

S-400 Türkiye'de niye olmasın?

Erdoğan'dan ABD'ye 'S-400 ilişkileri bozmasın' mesajı.
Korkulan oluyor

Korkulan oluyor

​İngiltere'den sonra Polonya birimi de iflas etti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.