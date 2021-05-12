Tokat Erbaa'da korkutan deprem

Saat 12.03'te Tokat'ın Erbaa ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
Saat 12.03'te Tokat'ın Erbaa ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
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