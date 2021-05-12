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TOKAT

Tokat Erbaa'da korkutan deprem

Saat 12.03'te Tokat'ın Erbaa ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tokat Erbaada korkutan deprem
Tokat'ta deprem oldu.

Saat 12.03'te Tokat'ın Erbaa ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

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