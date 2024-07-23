Toprak kayması yıktı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Şırnak Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Şehit Aybüke Yalçın sahasında faaliyet gösteren bir sondaj kulesi, beton zeminin çökmesine bağlı olarak devrildi. Çökmede beton zeminin altında yer alan toprağın kaymasının etkili olduğu tahmin ediliyor. Kaynaklar, sondaj kulesinin altında mağaraya benzer bir yapının bulunduğu ve sondajın 1500-1600 metre seviyesine inmesinin ardından bir toprak hareketi olduğunu belirtti.

Bu toprak hareketi ile birlikte kulenin devrildiği, kulenin devrildiği noktada ise bir obruk oluştuğu ifade edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı müfettişleri olaylar ilgili sahada inceleme yapıyor. İncelemenin ardından kazaya neyin sebep olduğu netleşecek. Bunun yarı sıra sondaj kulesinin enkazının kaldırılmasına yönelik çalışmalar sahada sürüyor.