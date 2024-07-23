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Toprak kayması yıktı

Şırnak Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında sondaj kulesinin devrilmesinde toprak kaymasının etkili olduğu öğrenildi. Sondajın 1500-1600 metre seviyesine inmesinin ardından zeminde toprak hareketi olduğu, çöken kulenin bulunduğu yerde de bir obruk oluştuğu tespit edildi.

Merve Safa Akıntürk ve
04:00 - 23/07/2024 Salı
Güncelleme: 01:43 - 23/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Şırnak Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Şehit Aybüke Yalçın sahasında faaliyet gösteren bir sondaj kulesi, beton zeminin çökmesine bağlı olarak devrildi. Çökmede beton zeminin altında yer alan toprağın kaymasının etkili olduğu tahmin ediliyor. Kaynaklar, sondaj kulesinin altında mağaraya benzer bir yapının bulunduğu ve sondajın 1500-1600 metre seviyesine inmesinin ardından bir toprak hareketi olduğunu belirtti.

ENKAZ KALDIRILIYOR

Bu toprak hareketi ile birlikte kulenin devrildiği, kulenin devrildiği noktada ise bir obruk oluştuğu ifade edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı müfettişleri olaylar ilgili sahada inceleme yapıyor. İncelemenin ardından kazaya neyin sebep olduğu netleşecek. Bunun yarı sıra sondaj kulesinin enkazının kaldırılmasına yönelik çalışmalar sahada sürüyor.



#Gabar petrolü
#Şırnak
#toprak kayması
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