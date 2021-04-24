​Tosuncuk’a kırmızı bülten

Türkiye’nin üçüncü büyük kripto varlık borsası Thodex’ın kurucusu olan ve piyasadan topladığı milyarlarca dolarla Arnavutluk’a kaçan Faruk Fatih Özer’in yakalanması için harekete geçildi. Geride 391 bin mağdur bırakan kripto vurgunla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı önceki gün soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamda, şirketin sahibi Özer hakkında, “Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca şüphelinin iş yerinde arama yapılırken, banka hesaplarına da tedbir konuldu.

ARNAVUTLUK’TA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanlığınca, 20 Nisan’da İstanbul Havalimanı’ndan Tiran Uluslararası Havalimanı’na çıkış yapan Özer’in, Arnavutluk’ta bulunduğu teyit edildi. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, şüphelinin kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk’tan iadesi için işlem başlattı.

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INTERPOL GÖRDÜĞÜ YERDE ALACAK

Anadolu Başsavcılığı, Özer’in uluslararası düzeyde aranması ve yakalanmasına ilişkin kırmızı bülten talebi hazırlayarak Adalet Bakanlığı’na gönderdi. Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü de kırmızı bülten talebini Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol/Europol Daire Başkanlığı’na iletti. Interpol Daire Başkanlığı da Özer hakkında, kırmızı bülten çıkarılması için Interpol Genel Sekreterliği’ne başvuru yaptı. Bunun üzerine Interpol, dün saat 10.00 itibarıyla Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

ARNAVUTLUK’TAN İADESİ İSTENDİ

Eş zamanlı olarak şüphelinin Türkiye’ye iade edilmesi için de harekete geçildi. Bu kapsamda, Başsavcılık tarafından hazırlanan iade talepnamesi ve diğer evraklar Arnavutluk adli makamlarına iletilmesi için Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarına iletildi. Ayrıca Arnavutluk makamlarından şüpheli Özer hakkında geçici tutuklama kararı verilmesi de istendi.

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31 milyon TL’ye el koyuldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özer’in Türkiye’deki bankalarda üç ayrı hesapta bulunan 31 milyon lirasına el konulduğunu bildirdi. Soylu, İstanbul Afetlere Hazırlık Değerlendirme Toplantısı’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soylu, “Şu anda maliyetinin ne kadar olduğunu bilmemekle birlikte burada bir olayla karşı karşıyayız. Tabii bu olay duyulur duyulmaz gerekli hukuki tedbirler ve ihtiyati tedbirler alındı.” dedi.

290 bin dolar beyan etmiş

Soylu, “Şahsın Türkiye’deki bankalardaki 31 milyon lirasına el konuldu, parasının bulunduğu üç ayrı hesapta. Oraya girerken de bu kadar var mı yok mu bunu tespit edemeyiz ama zannediyorum 290 bin dolar civarında bir beyanda bulunmuş Arnavutluk’a girerken. Onu da oradan teyit ettik” diye konuştu.

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İÇİŞLERİ BAKANI DEVREYE GİRDİ

İçişleri Bakanı Soylu, Faruk Fatih Özer’in iadesi için bizzat devreye girdi. Soylu, Thodex’in kurucusu Özer’in yakalanması için Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci ile telefonda görüştü.

GÜNDEM Özer'le görüştün mü?

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