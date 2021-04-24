Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Tosuncuka kırmızı bülten
ANKARA

​Tosuncuk’a kırmızı bülten

Tosuncuk’a kırmızı bülten

Kripto para piyasasından topladığı milyonlarca dolarla Arnavutluk’a kaçan Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. İçişleri Bakanı Soylu da Arnavut mevkidaşı ile görüştü. Özer’in Türkiye’ye iadesi için hazırlanan iade talepnamesi ve diğer evraklar, Arnavutluk’a gönderilmesi için Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına iletildi. Soruşturmada 62 kişi gözaltına alındı.

Osman Özgan Yeni Şafak
​Tosuncuk’a kırmızı bülten
Faruk Fatih Özer

Türkiye’nin üçüncü büyük kripto varlık borsası Thodex’ın kurucusu olan ve piyasadan topladığı milyarlarca dolarla Arnavutluk’a kaçan Faruk Fatih Özer’in yakalanması için harekete geçildi. Geride 391 bin mağdur bırakan kripto vurgunla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı önceki gün soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamda, şirketin sahibi Özer hakkında, “Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca şüphelinin iş yerinde arama yapılırken, banka hesaplarına da tedbir konuldu.

ARNAVUTLUK’TA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanlığınca, 20 Nisan’da İstanbul Havalimanı’ndan Tiran Uluslararası Havalimanı’na çıkış yapan Özer’in, Arnavutluk’ta bulunduğu teyit edildi. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, şüphelinin kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk’tan iadesi için işlem başlattı.

INTERPOL GÖRDÜĞÜ YERDE ALACAK

Anadolu Başsavcılığı, Özer’in uluslararası düzeyde aranması ve yakalanmasına ilişkin kırmızı bülten talebi hazırlayarak Adalet Bakanlığı’na gönderdi. Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü de kırmızı bülten talebini Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol/Europol Daire Başkanlığı’na iletti. Interpol Daire Başkanlığı da Özer hakkında, kırmızı bülten çıkarılması için Interpol Genel Sekreterliği’ne başvuru yaptı. Bunun üzerine Interpol, dün saat 10.00 itibarıyla Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

ARNAVUTLUK’TAN İADESİ İSTENDİ

Eş zamanlı olarak şüphelinin Türkiye’ye iade edilmesi için de harekete geçildi. Bu kapsamda, Başsavcılık tarafından hazırlanan iade talepnamesi ve diğer evraklar Arnavutluk adli makamlarına iletilmesi için Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarına iletildi. Ayrıca Arnavutluk makamlarından şüpheli Özer hakkında geçici tutuklama kararı verilmesi de istendi.

31 milyon TL’ye el koyuldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özer’in Türkiye’deki bankalarda üç ayrı hesapta bulunan 31 milyon lirasına el konulduğunu bildirdi. Soylu, İstanbul Afetlere Hazırlık Değerlendirme Toplantısı’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soylu, “Şu anda maliyetinin ne kadar olduğunu bilmemekle birlikte burada bir olayla karşı karşıyayız. Tabii bu olay duyulur duyulmaz gerekli hukuki tedbirler ve ihtiyati tedbirler alındı.” dedi.

290 bin dolar beyan etmiş

Soylu, “Şahsın Türkiye’deki bankalardaki 31 milyon lirasına el konuldu, parasının bulunduğu üç ayrı hesapta. Oraya girerken de bu kadar var mı yok mu bunu tespit edemeyiz ama zannediyorum 290 bin dolar civarında bir beyanda bulunmuş Arnavutluk’a girerken. Onu da oradan teyit ettik” diye konuştu.

İÇİŞLERİ BAKANI DEVREYE GİRDİ

İçişleri Bakanı Soylu, Faruk Fatih Özer’in iadesi için bizzat devreye girdi. Soylu, Thodex’in kurucusu Özer’in yakalanması için Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci ile telefonda görüştü.

Özer'le görüştün mü?
GÜNDEM
Özer'le görüştün mü?

Piyasanın sicili kabarık
EKONOMİ
Piyasanın sicili kabarık

Thodex'teki vurgun sonrası yeni tehlike: Kişisel veriler de yurt dışına aktarılmış olabilir
EKONOMİ
Thodex'teki vurgun sonrası yeni tehlike: Kişisel veriler de yurt dışına aktarılmış olabilir

Thodex mağdurları: Daha çok kazanalım derken paralarla kayboldu
GÜNDEM
Thodex mağdurları: Daha çok kazanalım derken paralarla kayboldu

Abone Ol Google News
Bir kripto para platformu daha kapandı

Bir kripto para platformu
daha kapandı

​Tüm hesaplarına bloke koyuldu.
Bizim çocuklar şimdi Hürkuşla gökyüzünde!

Bizim çocuklar şimdi
Hürkuş'la gökyüzünde!

​TUSAŞ'tan 23 Nisan'a özel video.
Tuzun yukarı çıkacağını gördünüz mü?

Tuzun yukarı çıkacağını gördünüz mü?

Göksu'dan İmamoğlu'nun Kanal İstanbul açıklamalarına cevap.
23 Nisan'da <br>iftar buluşması

23 Nisan'da
iftar buluşması

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları Huber Köşkü'nde ağırladı.
Muhalefetin algısını yıkan soru

Muhalefetin algısını yıkan soru

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, Türkiye'nin rezervlerini açıkladı.
NATO Zirvesi'nde <br>ikili görüşme

NATO Zirvesi'nde
ikili görüşme

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden ile telefonda görüştü.

Koparan yandı

Koparan yandı

Yılın sadece 15 günü açıyor: Cezası 80 bin lira
Vaka sayısında <br>büyük düşüş

Vaka sayısında
büyük düşüş

Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.
Üretimi tamamlandı

Üretimi tamamlandı

Milyarlarca dolar para cepte kalacak.
İstanbul'da umut veren gelişme

İstanbul'da umut veren gelişme

​Bakan Koca, sosyal medyadan duyurdu.
DSÖ'de Hindistan endişesi

DSÖ'de Hindistan endişesi

​Günlük vaka sayıları rekor kırdı.
Devletimize güveniyoruz

Devletimize güveniyoruz

​Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, 1915 olayları ile ilgili ABD ve AB'yi eleştirdi.

​Bakan Soylu'dan Thodex vurgunu açıklaması

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.