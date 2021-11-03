Trabzon-Diyarbakır arası uçak seferleri başladı

Uçuşların, salı ve cumartesi günü olmak üzere hafta iki gün yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, uçuş noktalarına bir yenisi daha eklendi. Trabzon’da ilk kez Trabzon-Diyarbakır uçak seferinin 2 Kasım itibarıyla başladığı açıklandı.

Uçuşların, Anadolu Jet firması tarafından salı ve cumartesi günü olmak üzere hafta iki gün yapılacağı bildirildi.

26 Mart'a kadarki seferlerde biletlerin tek yön 109 TL, gidiş dönüş de 213 TL'den satışa sunulduğu açıklandı.

Öte yandan iki şehrin valisi de Twitter hesaplarından başlayan seferleri duyurdu.

TRABZON VALİSİ: HAYIRLI OLSUN

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katkılarıyla başlayan seferlerin haftada iki gün olmak üzere salı ve cumartesi günleri karşılıklı olarak yapılacağını ifade etti.

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Anadolujet tarafından sürdürülecek seferlerin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Ustaoğlu, ilk uçuşun Trabzon Havalimanı'nından gerçekleştiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın @akaraismailoglu’nun katkılarıyla Trabzon-Diyarbakır illerimiz arasında haftada iki gün(Salı-Cumartesi) karşılıklı direkt uçuşlar başlatan Anadolu Jet’e teşekkür eder, bugün gerçekleşen ilk uçuşun hayırlı olmasını dilerim. pic.twitter.com/QdJP9kA3sT — İsmail Ustaoğlu (@valiustaoglu) November 2, 2021

DİYARBAKIR VALİSİ: MEZOPOTAMYA'NIN ALTIN ÜÇGENİNE BEKLİYORUZ

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu da, "Teşekkürler Sayın Bakanım @akaraismailoglu Teşekkürler @anadolujet Diyarbakır-Trabzon seferlerine Salı ve Cumartesi günleri karşılıklı direkt uçuş seferlerimiz başladı.

Bölgemize, #Diyarbakır’ımıza hayırlı olsun. Misafirlerimizi Mezopotamya’nın altın üçgenine bekliyoruz" dedi.

Teşekkürler Sayın Bakanım @akaraismailoglu

Teşekkürler @anadolujet



Diyarbakır 🔁 Trabzon✈️



🗓 Salı ve Cumartesi

günleri karşılıklı direkt uçuş seferlerimiz başladı.



Bölgemize, #Diyarbakır’ımıza hayırlı olsun.

Misafirlerimizi Mezopotamya’nın altın üçgenine bekliyoruz#Keremke pic.twitter.com/NzFpwXnDfD REKLAM November 2, 2021

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