Trabzon'da kan donduran olay: Duvara fırlatıp öldürdüğü kedi için dört yıl hapsi istendi

Olayla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, bahçe duvarına fırlattığı yavru kedinin ölüme neden olan İsmail D. hakkında, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A maddesi uyarınca, 'Evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.