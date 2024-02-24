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Trabzon'da kan donduran olay: Duvara fırlatıp öldürdüğü kedi için dört yıl hapsi istendi

Trabzon'da, bahçe duvarına fırlattığı yavru kedinin ölümüne neden olan İsmail D. (41) hakkında, 'Evcil hayvanı kasten öldürmek'ten 6 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Trabzon 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede; görgü tanığı Y.P., "Bahçeden ses gelince balkona çıktım. Şüpheli, kaçmaya çalışan yavru kediyi, fırlattı. Bahçe duvarına çarpan kedi can çekişiyordu" dedi.

11:38 - 24/02/2024 Cumartesi
DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Olay, 17 Temmuz 2023'te Ortahisar ilçesi Gülbaharhatun Mahallesi'nde meydana geldi. Duyduğu ses üzerine evinin balkonuna çıkan Y.P. adlı kadın, iddiaya göre, komşusu İsmail D.'nin elinde tuttuğu yavru kediyi duvara fırlattığını görüp durumu polise bildirdi.


İhbarla adrese gelip kedinin öldüğü tespit eden polis ekipleri, İsmail D.'yi gözaltına aldı. Sorgusunda suçlamaları reddettiği belirtilen şüpheli, serbest bırakıldı.


Olayla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, bahçe duvarına fırlattığı yavru kedinin ölüme neden olan İsmail D. hakkında, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A maddesi uyarınca, 'Evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Trabzon 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede; görgü tanığı Y.P., "Bahçeden ses gelince balkona çıktım. Şüpheli, kaçmaya çalışan yavru kediyi, fırlattı. Bahçe duvarına çarpan kedi can çekişiyordu" dedi.


Suçlamaları reddeden tutuksuz sanık ise "Binada çalışma alanına giren kediyi bahçede yeşil alana bırakıp uzaklaştırmak istedim. Bıraktığımda canlıydı, hiçbir şekilde zarar vermedim, duvara ya da herhangi bir yere fırlatmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek kendini savundu.






#Trabzon
#kedi katliamı
#Ortahisar
30 dakika önce
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