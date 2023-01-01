Trabzon'da Kuveytli turiste saldırı: Poliste mukavemet gösterdiğini sanıp yumruk attı

Trabzon'da Kuveytli turiste yumruklu saldırı.
Olay dün gece saat 22.30 sıralarında Trabzon Meydan Parkı'nda yaşandı.
İki turistin kendi arasındaki sözlü tartışma esnasında olaya müdahil olan bir şahıs turiste yumruk attı. Darbenin etkisi ile yere yığılan turistin yardımına çevredekiler koştu.
Valilik soruşturma başlattı
Konuya ilgili soruşturma başlatıldığını duyuran Trabzon Valiliği, "İki turist arasındaki sözlü tartışmayı yatıştırmaya çalışan çevredeki görevli polislerin müdahalesini, 'turistlerin polise mukavemet ettiği' şeklinde yorumlayan bir Türk vatandaşı olaya karışarak aniden Kuveyt vatandaşı olan turiste yumrukla vurarak yere düşürmüştür." açıklamasında bulundu.
Polisin, şüpheliyi hemen yakalayarak gözaltına aldığı vurgulanan açıklamada, savcı talimatıyla hakkında adli soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Açıklamada, ilde turist olarak bulunan misafirin tedavisinin Valilik takibinde hastanede yapıldığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.