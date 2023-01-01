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Trabzon'da Kuveytli turiste saldırı: Poliste mukavemet gösterdiğini sanıp yumruk attı

Trabzon Meydan Parkı'nda bir şahıs, Kuveytli turiste yumruk attı. Turist aldığı darbenin etkisiyle yere yığıldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Trabzon Valiliği "İki turist arasındaki sözlü tartışmayı yatıştırmaya çalışan çevredeki görevli polislerin müdahalesini, 'turistlerin polise mukavemet ettiği' şeklinde yorumlayan bir Türk vatandaşı olaya karışarak aniden Kuveyt vatandaşı olan turiste yumrukla vurarak yere düşürmüştür." ifadelerini kullandı.

10:44 . 17/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Trabzon'da Kuveytli turiste yumruklu saldırı.

Trabzon'da Kuveytli turiste yumruklu saldırı.

Olay dün gece saat 22.30 sıralarında Trabzon Meydan Parkı'nda yaşandı.

İki turistin kendi arasındaki sözlü tartışma esnasında olaya müdahil olan bir şahıs turiste yumruk attı. Darbenin etkisi ile yere yığılan turistin yardımına çevredekiler koştu.



Valilik soruşturma başlattı

Konuya ilgili soruşturma başlatıldığını duyuran Trabzon Valiliği, "İki turist arasındaki sözlü tartışmayı yatıştırmaya çalışan çevredeki görevli polislerin müdahalesini, 'turistlerin polise mukavemet ettiği' şeklinde yorumlayan bir Türk vatandaşı olaya karışarak aniden Kuveyt vatandaşı olan turiste yumrukla vurarak yere düşürmüştür." açıklamasında bulundu.


Polisin, şüpheliyi hemen yakalayarak gözaltına aldığı vurgulanan açıklamada, savcı talimatıyla hakkında adli soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, ilde turist olarak bulunan misafirin tedavisinin Valilik takibinde hastanede yapıldığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.



Beyoğlu'nda yabancı uyruklu iki kadınla taksicinin kavgası kamerada
Beyoğlu'nda yabancı uyruklu iki kadınla taksicinin kavgası kamerada

İstanbul Beyoğlu'nda, taksici ve yabancı uyruklu iki kadın arasında çıkan kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Alınan bilgiye göre, Dolapdere'deki Irmak Caddesi'nde, taksi şoförü Abdullah V. ile yabancı uyruklu Sabrine E. ve Oubl H. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kadınlardan birinin, taksicinin üzerine yürüyerek tekme attığı, taksicinin de kadınını uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor. Tartışmaya dahil olan diğer kadının da taksiciye çantasıyla birkaç defa vurduğu görülürken, kavgayı diğer taksicilerin de ayırmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen taraflar, darp raporu aldıktan sonra Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliğine giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.


#Trabzon
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#Turist
#Saldırı
1 saat önce
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