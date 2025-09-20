Yeni Şafak
Trabzon'un bazı ilçelerinde heyelanlar meydana geldi

15:0420/09/2025, Cumartesi
AA
Akçaabat, Araklı, Maçka ve Şalpazarı ilçelerinde toprak kaymaları ve su taşkınları meydana geldi.
Akçaabat, Araklı, Maçka ve Şalpazarı ilçelerinde toprak kaymaları ve su taşkınları meydana geldi.

Trabzon'da etkili yağışın ardından bazı ilçelerde toprak kaymaları oluştu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gece boyunca kent genelinde süren yağışın ardından Akçaabat, Araklı, Maçka ve Şalpazarı ilçelerinde toprak kaymaları ve su taşkınları meydana geldiği belirtildi.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi ekiplerinin, Şalpazarı ilçesine bağlı Doğancı ve Gökçeköy Mahalleleri, Maçka ilçesine bağlı Armağan Mahallesi ile Araklı Grup Yolu ve Hıdırnebi Yaylası güzergahındaki toprak kaymalarına müdahale ettiği ifade edildi.

Açıklamada, belediyeye bağlı tüm ekiplerin sahada bulunduğu, vatandaşların herhangi bir olumsuzlukta "Alo 153" çağrı merkezini arayabilecekleri kaydedildi.



