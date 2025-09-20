Yeni Şafak
Rize'de saatte metrekareye 75 kilogram yağış düştü, köptü çöktü: Mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

Rize'de saatte metrekareye 75 kilogram yağış düştü, köptü çöktü: Mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

09:1420/09/2025, Cumartesi
G: 20/09/2025, Cumartesi
AA
Rize'de sağanak nedeniyle derelerin su seviyeleri yükseldi, heyelanlar meydana geldi. Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu Şenyamaç köyü mevkisindeki köprü, su seviyesinin yükselmesi sonucu çöktü, bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Rize'de saatte metrekareye 75 kilogram yağışın düşmesiyle meydana gelen sel, taşkın ve heyelanlarda Ardeşen, Kalkandere, Fındıklı ve Pazar ilçelerinde mahsur kalan 15 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. 

Bölgede gece boyu etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle turizm merkezi Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolu, üzerindeki Çamlıhemşin Deresi’nin taşması ve toprak kayması sonucu ulaşıma kapandı. 

Ardeşen ilçesi Şenyamaç köyünde ise sağanak sonrası bir köprü, debisi artan dere suları nedeniyle orta kısmından yıkıldı.

Ekipler, köprü çevresinde güvenlik önlemi alıp, yolu ulaşıma kapadı. 

