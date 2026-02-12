Yeni Şafak
Traktör Kızılırmak'a yuvarlandı: 1 ölü 1 yaralı

19:0512/02/2026, Perşembe
DHA
Kızılırmak Nehri
Sürücü Mustafa Uz, Kızılırmak Nehri Dedeli mevkisinde odun yüklü traktör ile ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek ırmağa yuvarlandı. Olay yerine ekipler sevk edilirken, Mustafa Uz itfaiye tarafından ırmaktan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Uz, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Samsun’un Bafra ilçesinde sedde yolu üzerinden Kızılırmak Nehrine yuvarlanan traktörün sürücüsü Mustafa Uz (75) hayatını kaybetti, gelini Hülya Uz ise yaralandı.

Olay, Kızılırmak Nehri Dedeli mevkisi sedde yolunda meydana geldi. Mustafa Uz, gelini Hülya Uz ile birlikte Kızılırmak seddesi üzerinden odun yüklü 55 EE 048 plakalı traktör ile geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek ırmağa yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mustafa Uz, İtfaiye ekipleri tarafından ırmaktan çıkarıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa Uz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, gelini Hülya Uz’un ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturması sürüyor.




