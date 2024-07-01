Tren seferi 3’e çıkıyor

Demiryolu turizminde yeni rota Ankara-Tatvan. Turistik Tatvan Ekspresi, ilk seferini geçen hafta tamamladı. 34 saati bulan Tatvan yolculuğunda tren Kızılırmak Nehri'ne paralel yol alıyor. Kayseri ve Sivas geçilirken yolcuları kayısı hasadının başladığı Malatya karşılıyor.

YÜZÜYORMUŞ GİBİ

Elazığ ile Malatya’yı birbirine bağlayan tarihi Fırat Köprüsü’nden geçiş, İstanbul Boğazı hissi veriyor. Murat Nehri’ne paralel devam eden güzergahta, bölgedeki bazı barajların su seviyesi neredeyse rayları yalıyor. Su ile hat neredeyse aynı seviyede olduğu için, tren bir gemiyi andırıyor.

YABAN HAYATI EŞLİK EDİYOR

Bingöl Genç sınır-larından Muş’a kadarki bölgede yeşil ve mavi tonların cümbüşünü izlerken, gün batımına doğru baraja su içmeye gelen dağ keçisi, tavşan, keklik, leylek, kuş ve tilki sürüleri ile rayların yanında ilerlemeye çalışan kaplumbağalar göze çarpıyor.

Muş Ovası’ndan treni rüzgar uğurlarken Van Gölü’nü izleyerek Tatvan istasyonuna ulaşılıyor.

Turizm için her şey var

Tatvan garında treni Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu karşıladı. Vali, “Açık hava müzesi Bitlis’e, tarihi köylere gelsinler. Yüzmek için gelin, deniz var, su altı ve su üstü sporları var. Tarih, deniz turizmi, doğa turizmi, burada her şey var” dedi.

SENEYE 9 SEFER

Bu yıl 3 sefere çıkacak ekspresin seneye trafiği üç kat artacak. 1262 kilometre uzunluğundaki hatta, seneye 9 sefer düzenlenecek.

Hiç ayı beslediniz mi?

Uzun yolculukta verilen molalarda şehir merkezleri ve yakındaki önemli noktalar da gezilebiliyor. Nemrut Kalderası Krater Gölü bunlardan biri. Dünyanın ikinci, Türkiye’nin birinci en büyük krater gölü konumunda. Habitat açısından zengin bölgede boyu 50 santimi bulan alabalıklar var. Toplam 5 göl bulunuyor. Krater gölünün çevresi ise boz ayılara ev sahipliği yapıyor. Bölgeye gelen vatandaşlar ayıları besliyor.

Ahmet Çeçen

Lokomotif sesi bizim için müzik

Tatvan Ekspresi’nin ilk sefer makinisti Ahmet Çeçen, 17 yıldır makinistlik yaptığını anlattı. “Ben hep bu raylardayım” diyen Çeçen, şunları kaydetti: “Bizde telsiz çok önemli, burada müzik dinlemeyiz. Bizim müziğimiz, burada telsiz. Telsiz konuşmalarını dinliyorum. Lokomotifin sesini dinliyoruz. Lokomotifin sesi, müzikten daha güzel geliyor.”

Fatma Ulus

Eşsiz manzara

Trende yolculuk yapan Ankara Üniversitesi Çocuk Gelişimi 4’üncü sınıf öğrencisi Fatma Ulus şöyle konuştu: “Çok güzel ve çok özel bir yolculuk. Çok keyifli ve güzel bir tecrübe oldu. Eşsiz manzara büyüleyiciydi. Özellikle Murat Nehri’nden geçerken doğa çok güzeldi.”







