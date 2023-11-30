TSK üslerine saldırı hazırlığındaydı: MİT'ten Irak’ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe! Terörist Mehmet Akin etkisiz hale getirildi

MİT, Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’nın tünel yapım çalışmalarında yer alan "Harun Egid" kod adlı Mehmet Akin’i düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.





TSK üslerine saldırı hazırlığındaydı

Harun Egid kod Mehmet Akin’in, Irak’ın kuzeyinde Pençe Operasyonlarının sürdürüldüğü bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi. MİT tarafından terörist Mehmet Akin’in etkisiz hale getirilmesine yönelik karar alındı.





Sınır ötesinde nefes kesen operasyon

MİT’in sahadaki ajanları vasıtası ile PKK/KCK mensubu Harun Egid kod Mehmet Akin’in, Irak/Hakurk kırsalında saklandığı tespit edildi. Irak’ın kuzeyinde TSK üslerine saldırı yapma amacıyla ağır silah, saldırı ve sabotaj eğitimleri aldığı öğrenilen teröristin etkisiz hale getirilmesine yönelik saha ajanlarının da katılımıyla bir operasyon başlatıldı.





Uygun zamanın ve koşulların oluşması akabinde Harun Egid kod Mehmet Akin, TSK’ya ait üs bölgesine yönelik saldırı gerçekleştirmek amacıyla harekete geçmesi üzerine MİT tarafından düzenlenen önleyici nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Harun Egid kod adlı Mehmet Akin

Harun Egid kod Mehmet Akin, 2013’te Irak/Avaşin’de, PKK/KCK’nın kırsal kadrolarına katıldı. 2016 yılına kadar söz konusu bölgede saldırı, sabotaj eğitimi aldı. Akabinde Irak/Hakurk alanına geçiş yaptı. 2019 yılı itibariyle Kuzey Irak’ta örgütün tünel yapım çalışmalarında yer aldı. Bölgedeki güvenlik güçlerimize yönelik yapılan eylemlerde bulundu.





Etkisiz hale getirilen Harun Egid hakkında Adana 3. Sulh Ceza Hakimliği’nce, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan aranırlık kaydı vardı.







