EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
TSK’nın muhabere sistemleri yerli

TSK’nın muhabere sistemleri yerli

Canberk Doğan
04:0020/09/2024, Cuma
G: 20/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

MSB kaynakları, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması sonrası bu konuda tedbir alınıp alınmadığına ilişkin şu bilgileri verdi: "TSK'da, sadece yerli ve milli muhabere sistemleri ve yazılımlar kullanılmaktadır. Her türlü gelişme sonrasında alınan dersler kapsamında tedbirler gözden geçirilmektedir.”

İsrail’in Lübnan’da Hizbullah’a önce çağrı ardından telsiz cihazları üzerinden gerçekleştirdiği saldırılar savunmada dikkatleri bu yöne çevirdi. Milli Savunma Bakanlığı’nın haftalık bilgilendirme toplantısında da bu soru gündeme geldi. Toplantıda bilgilendirme yapan MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, TSK'nın yalnızca yerli ve milli muhabere sistemleri ve yazılımlar kullandığına dikkat çekti.


KONTROL ARTIYOR

Bakanlık kaynakları, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması sonrası TSK'nın da bu konuda tedbir alıp almadığına dair sorular üzerine, şu ifadeleri kullandı: "Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, sadece yerli ve milli muhabere sistemleri ve yazılımlar kullanılmaktadır. Üretim sürecine herhangi bir şekilde üçüncü tarafın dahil olması durumunda tedarik ve üretim sürecinde ilave detaylı kontrol mekanizmalarımız işletilmektedir. Gerek icra ettiğimiz harekatlarda gerekse Ukrayna'da yaşanan savaş ve Lübnan örneğinde olduğu gibi her türlü gelişme sonrasında alınan dersler kapsamında tedbirler gözden geçirilmekte, yeni tedbirler geliştirilmektedir.” Milli Savunma Bakanlığı, olay özelinde de gerekli incelemelerin yapıldığını belirterek, TSK'nın muhabere, bilgi sistemleri, elektronik harp ve siber alanda son yıllarda Türk mühendislerinin katkısıyla önemli bir güç kazandığını duyurdu.


DİSİPLİN OLMAZSA OLMAZ

Kara Harp Okulu’nun mezuniyet törenindeki incelemenin sürdüğünü belirten kaynaklar, “Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntüler ile ilgili başlatılan süreç devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili hukuk/mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir” dedi.


#TSK
#muhabere
#sistem

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Siyonist zihniyetli Karel Valansi Ayşenur’un katledilişini önce örtbas etmeye çalıştı sonra otopsi sonucunu görmezden geldi