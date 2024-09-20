TSK’nın muhabere sistemleri yerli

İsrail’in Lübnan’da Hizbullah’a önce çağrı ardından telsiz cihazları üzerinden gerçekleştirdiği saldırılar savunmada dikkatleri bu yöne çevirdi. Milli Savunma Bakanlığı’nın haftalık bilgilendirme toplantısında da bu soru gündeme geldi. Toplantıda bilgilendirme yapan MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, TSK'nın yalnızca yerli ve milli muhabere sistemleri ve yazılımlar kullandığına dikkat çekti.





KONTROL ARTIYOR

Bakanlık kaynakları, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması sonrası TSK'nın da bu konuda tedbir alıp almadığına dair sorular üzerine, şu ifadeleri kullandı: "Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, sadece yerli ve milli muhabere sistemleri ve yazılımlar kullanılmaktadır. Üretim sürecine herhangi bir şekilde üçüncü tarafın dahil olması durumunda tedarik ve üretim sürecinde ilave detaylı kontrol mekanizmalarımız işletilmektedir. Gerek icra ettiğimiz harekatlarda gerekse Ukrayna'da yaşanan savaş ve Lübnan örneğinde olduğu gibi her türlü gelişme sonrasında alınan dersler kapsamında tedbirler gözden geçirilmekte, yeni tedbirler geliştirilmektedir.” Milli Savunma Bakanlığı, olay özelinde de gerekli incelemelerin yapıldığını belirterek, TSK'nın muhabere, bilgi sistemleri, elektronik harp ve siber alanda son yıllarda Türk mühendislerinin katkısıyla önemli bir güç kazandığını duyurdu.





DİSİPLİN OLMAZSA OLMAZ

Kara Harp Okulu’nun mezuniyet törenindeki incelemenin sürdüğünü belirten kaynaklar, “Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntüler ile ilgili başlatılan süreç devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili hukuk/mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir” dedi.



