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Tüfekle sınıfta poz veren müdür yardımcısına inceleme başlatıldı

Tüfekle sınıfta poz veren müdür yardımcısına inceleme başlatıldı

22:2018/04/2025, Cuma
IHA
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Müdür yardımcısı Hüseyin Çinkaya
Müdür yardımcısı Hüseyin Çinkaya

Ankara'daki bir lisede müdür yardımcısı olan Hüseyin Çinkaya eline aldığı tüfek ile okulun birçok alanında poz verdi. Konuyla ilgili X hesabından bir kullanıcının paylaşım yapması üzerine Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü olaya el atarak, müdür yardımcısıyla ilgili inceleme başlattı.

Ankara Çankaya'da bulunan Ankara Atatürk Lisesi Müdür Yardımcısı Hüseyin Çinkaya'nın elinde tüfek ile okul içerisinde verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu.

Okul koridorunda tüfekle poz verdi

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 17.04.2025 tarihinde @boykotyapannuri X adresinde yayınlanan 'Okulda bir öğretmenin bu şekilde ne işi var?' başlıklı paylaşıma konu olan hususlarla ilgili olarak Çankaya ilçesi Ankara Atatürk Lisesi müdür yardımcısı Hüseyin Çinkaya hakkında, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmış olup, sonucu daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.


Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü



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