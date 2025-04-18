Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 bini Millî Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin öğretmen ataması yapılacağı müjdesi verildi. Öğretmen atamaları branş dağılımı için gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak kılavuza çevrildi. Öğretmen ataması başvuru kılavuzu meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Peki Öğretmen atamaları başvuru kılavuzu 2025 açıklandı mı? Öğretmen alımı hangi branştan kaç alım yapılacak? İşte, öğretmen atamaları başvuru kılavuzunda son durum.