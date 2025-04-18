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Öğretmen atama kontenjan ve branş dağılımı: 2025 sözleşmeli öğretmen alımı nasıl yapılacak? İşte MEB takvimi

Öğretmen atama kontenjan ve branş dağılımı: 2025 sözleşmeli öğretmen alımı nasıl yapılacak? İşte MEB takvimi

10:1918/04/2025, Cuma
G: 18/04/2025, Cuma
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<p>Sözleşmeli öğretmen ataması branş dağılımı</p>
Sözleşmeli öğretmen ataması branş dağılımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 bini Millî Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin öğretmen atamasının müjdesini vermişti. öğretmen ataması başvuruları 21 Nisan’da başlayacak. Öğretmen atamaları branş dağılımı için gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak kılavuza çevrildi. Peki öğretmen atamaları başvuru kılavuzu 2025 açıklandı mı? Öğretmen alımı hangi branştan kaç alım yapılacak? İşte, öğretmen atamaları başvuru kılavuzunda son durum….

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 bini Millî Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin öğretmen ataması yapılacağı müjdesi verildi. Öğretmen atamaları branş dağılımı için gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak kılavuza çevrildi. Öğretmen ataması başvuru kılavuzu meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Peki Öğretmen atamaları başvuru kılavuzu 2025 açıklandı mı? Öğretmen alımı hangi branştan kaç alım yapılacak? İşte, öğretmen atamaları başvuru kılavuzunda son durum.

ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğretmen ataması başvuru kılavuzu meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Eğitim fakültelerinden mezun olan adaylar için bu yıl 15 bin kontenjan ayrıldı. Geri kalan 10 bin atamaya ilişkin takvim ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilan edilmesinin ardından duyurulacak. MEB 25 bin öğretmen ataması başvuruları 21 Nisan’da başlayacak.

ÖĞRETMEN ATAMALARI 2025 BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Öğretmen atamaları ön başvuru süreci 21 Nisan Pazartesi günü başlayacak. Başvuru ekranı ise 15 gün boyunca açık kalacak.

Başvuru yapmaya hazırlanan adaylar için başvuru kılavuzu bugün (15 Nisan) meb.gov.tr adresinden yayımlanacak. Kılavuzda atama yapılacak alanların taban puanları ve kontenjanları yer alacak. Kılavuzda ayrıca sözlü sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, itiraz takvimi, atama tercih tarihleri, atama sonuçlarının açıklanacağı tarih ve göreve başlama tarihleri bulunacak.

2025 ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAVINA KATILACAKLARIN İSİMLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında ön başvurular 21 Nisan’da başlayacak ve 5 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek. Süreç sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Geri kalan 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçları duyurulduktan sonra ayrıca duyurulacak.

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde yapılacak 15 bin öğretmen ataması için hazırlıklar sürerken, branş bazında tahmini dağılım da şekillenmeye başladı. MEB her yıl ihtiyaç doğrultusunda öğretmen atamalarında branş ve kadro dağılımına önem veriyor. Geçtiğimiz yıl en fazla atama Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Özel Eğitim, Sınıf Öğretmenliği kadrolarına ayrılmıştı.

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI 2025 BEKLENİYOR

Öğretmen atamalarında Bakanlık her yıl farklı kadro ve branşlara ağırlık veriyor. İhtiyaçlar doğrultusunda öğretmen alımı gerçekleştiriliyor. 2024 yılında yapılan alımlarda en fazla atama 1.594 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 2.499 Özel Eğitim, 3.263 Sınıf Öğretmenliği kadrolarına gerçekleştirilmişti. Bu yıl yapılacak alımlara ilişkin branş dağılımı ise yayınlanacak kılavuzla belli olacak. Geçtiğimiz yılın dağılımına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1594

FEN BİLİMLERİ 305

İNGİLİZCE 968

KİMYA/KİMYA TEKNOLOJİSİ 468

MÜZİK 634

OKUL ÖNCESİ 903

ÖZEL EĞİTİM 2.499

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 3.263

SOSYAL BİLGİLER 754

TARİH 619

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 796

TÜRKÇE 804

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI NASIL YAPILACAK?

Öğretmen atamalarında 2024 yılında lisans seviyesinde düzenlenen KPSS puanı doğrultusunda alımlar gerçekleştirilecek. 15 bin öğretmen adayı için alınacak başvuruların ardından puan sıralamalarına göre kontenjanların 3 katı aday, sözlü sınavlara davet edilecek.

KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50'sinin alınmasıyla oluşacak atamaya esas puan üstünlüğüne göre sözleşmeli öğretmen atamaları yapılacaktır.

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#Sözleşmeli öğretmen ataması branş dağılımı
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