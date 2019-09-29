Gündem Tuncelide HDP eş başkanlarına PKK gözaltısı 8 kişinin sorgusu sürüyor
TUNCELİ

Tunceli'de HDP eş başkanlarına PKK gözaltısı

Tunceli'de HDP eş başkanlarına PKK gözaltısı: 8 kişinin sorgusu sürüyor

Tunceli'de HDP il eş başkanları Hıdır Çiçek ile Özlem Toprak'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi, terör örgütü PKK propagandası yapmak suçundan gözaltına alındı. Eş başkanlar Hıdır Çiçek ve Özlem Toprak ile parti meclis üyesi Ferhat Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 8 kişinin sorgusu sürüyor.

Haber Merkezi DHA
HDP eş başkanları PKK propagandası yapmak suçundan gözaltına alındı.
HDP eş başkanları PKK propagandası yapmak suçundan gözaltına alındı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları ve terör örgütü adına yasa dışı faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle HDP Tunceli il eş başkanları ve yöneticiler hakkında soruşturma başlattı.

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Sorguları sürüyor

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen operasyonla eş başkanlar Hıdır Çiçek ve Özlem Toprak ile parti meclis üyesi Ferhat Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

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