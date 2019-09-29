Tunceli'de HDP eş başkanlarına PKK gözaltısı: 8 kişinin sorgusu sürüyor

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Milli Amfibi Hücum Gemilerine özel görev: Deniz Kuvvetleri depreme hazır

İstanbul'da yaşanan depremin ardından kimi kurumların sürece dair attığı adımlar tartışılmaya devam ediyor. Özellikle GSM şirketlerinin uzun süre hizmet verememesi, beklenen büyük deprem için de soru işaretlerini artırdı. Emekli Amiral Cem Gürdeniz, TSK'nın 'felakete en hazır kurum' olduğunu açıkladı. Gürdeniz, deprem anında milli deniz unsurlarının ne tür görevler üstlenebileceğini anlattı, Yunan Amiral ile Türkiye'nin milli amfibi gemisi için arasında geçen diyaloğu açıkladı.