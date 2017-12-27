Tunus ziyaretinde tek bayrak detayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun son durağı olan Tunus’ta temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Tunuslu mevkidaşı Beji Kaid Essibsi ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı ve Essibsi, ikili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti.

İki lider de tek bayrak dedi

Görüşmenin ardından iki lider ortak açıklama yaptı. İki lider de açıklamasında Türkiye ve Tunus bayraklarının benzerliğine vurgu yaptı. Tunus Cumhurbaşkanı Beji Kaid Essibsi "Sayın Cumhurbaşkanımız bana bir davet ilettiler. Ben bu daveti içtenlikle kabul ettim. Çünkü Türkiye'ye gitmek başka bir ülkeye gitmek değil kendi ülkemize gitmiş gibiyiz" dedi. Beji Kaid Essibsi, Türkiye ve Tunus bayraklarını göstererek "Bayrak benzerlikleri ortada aynı ay yıldıza sahibiz. İki tane üç tane değil bizim bir bayrağımız var" dedi.

Bu açıklamaların ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus ile Türkiye arasındaki işbirliğine dikkat çekerek "Bayrağımızdaki irlik gibi burada birliğimizi ortaya koyuyor. Demek oluyor ki tek bayrak. Temennim o ki bu ruhlarımıza da yansısın" dedi.

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