Turistik trene Tatvan rotası

Doğu, Tuz ve Diyarbakır Ekspreslerinin ardından Tatvan (Van Gölü) Ekspresi demir yolu turizminde dördüncü rota olacak. Dünyanın en güzel tren rotalarını bulunduran Türkiye’de tren seferleri büyük ilgi görüyor. Geçtiğimiz aylarda Tuz Ekspresi rotalara eklenirken Doğu’ya yeni bir rota gün sayıyor. Tatvan’a hareket edecek tren pazartesi günü Ankara garından ilk seferine uğurlanacak. Bu kapsamda, gidişte Elazığ’da dönüşte Sivas’ta mola verecek tren, şehirlere de hareketlilik getirecek. Yataklı tren Ankara’dan hareketle yaklaşık 28 saat sonra Tatvan’a varacak. Van Gölü ve Ahlat başta olmak üzere bölgenin doğal güzelliklerini deneyimlemek isteyenler için oluşturulacak rotada birbirinden eşsiz manzaralar bulunuyor. Rota Anadolu’nun bir çok ilinden geçiyor. Kırıkkale, Yozgat, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş’tan geçerek Bitlis Tatvan’a ulaşıyor.