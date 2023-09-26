Türk düşmanı Bob'u partisi de dışladı

Geçtiğimiz günlerde hakkındaki rüşvet soruşturmasında iddianame açıklanan, Türkiye karşıtı Demokrat Partili Senatör Bob Menendez, partisinden yükselen istifa çağrılarıyla karşı karşıya. FBI’ın evinde yüzbinlerce dolar karşılığa denk gelen külçe altın ve para bulmasının ardından ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden ayrılan Menendez’e kendi seçim bölgesi New Jersey’deki neredeyse tüm Kongre üyeleri istifa et çağrısı yaptı. Demokrat partili vekiller, ülke tarihinde görevi süresince rüşvetle iki defa suçlanan ilk isim olan Menendez’in partinin imajına ciddi zarar verdiğini belirtirken, suçlamaların ciddiyetine dikkat çekti. İstifa kıskacına giren ve çarşamba günü hakim karşısına çıkacak olan Menendez ise çareyi kendisinin de eski avukatı olan ve Başkan Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’a da hizmet veren Abbe Lowell ile anlaşmakta buldu. Demokrat Parti’de yaşanan tartışmalara rağmen Başkan Biden’ın olayla ilgili herhangi bir yorum yapmaktan kaçınması ise dikkat çekiyor.

“Onurlu çıkış” önerisi

Menendez’e karşı Demokrat Parti’den ilk istifa çağrısı, Senatör John Fetterman’dan geldi. Menendez için “Umarım onurlu bir çıkış yolu seçer ve yargılanmasına odaklanır” diyen Fetterman, suçu kanıtlanana kadar herkesin masum olduğuna vurgu yapsa da “İddiaların ciddi ve spesifik niteliği göz önüne alındığında ulusal politika üzerinde etkili olmaya devam etme hakkına sahip değildir” şeklinde konuştu. Partinin bir diğer önemli ismi Kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez de, Menendez’in altın külçeleri, Mercedes marka lüks bir aracı ve diğer hediyeleri rüşvet olarak kabul etmekle suçlanmasının ardından tecrübeli senatöre istifa çağrısı yaptı.

Tüm partiyi ilgilendiriyor

Ocasio-Cortez, “Durum oldukça talihsiz, ancak şu anda Senatör Menendez’in istifa etmesinin kendi yararına olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı. Genç kongre üyesi, Cumhuriyetçi ya da Demokrat olmak fark etmeksizin tutarlılığın önemli olduğunu, suçlamaların sadece Menendez’i değil Demokrat Parti’nin tüm üyelerini ilgilendirdiğini belirtti. Menendez’in seçim bölgesi olan New Jersey’in Demokrat Partili Valisi Phil Murphy de, tecrübeli senatörü istifaya çağırdı. Murphy, Menendez’in istifası durumunda seçimlere kadar onun yerine geçecek kişiyi atamaktan da sorumlu.

Yaklaşan seçimlere vurgu

Pazar günü ayrıca bir diğer Demokrat Partili New Jersey Kongre üyesi Josh Gottheimer, CNN’e verdiği mülakatta Menendez’e istifa çağrısını yineleyerek, “Önümüzde seçimler olduğu için bizi oyalayacak pek çok şey var. Bence en iyisi kenara çekilmesi ve bizim de meselelere odaklanmamız” ifadelerini kullandı. Kasım 2024’te yapılması planlanan seçim öncesinde Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump anketlerde Biden’ın yaklaşık 10 puan önünde bulunuyor. Öte yandan Kongre’nin alt kanadında görev yapan Andy Kim de , Menendez’e karşı Senato ön seçiminde yarışacağını açıkladı.

Biden sessizliğe gömüldü

Menendez’in evinde bulunan rüşvet paraları ve ciddi suçlamalar ABD’de bir numaralı gündem maddesi olmayı sürdürürken, Başkan Biden’ın olay karşısında sessizliği dikkat çekiyor. Menendez hakkındaki suçlamalarda ABD dış politikasını doğrudan etkilemeye yönelik girişimlerde bulunduğu da ortaya çıkmıştı. Demokrat Parti’den Kongre üyesi, senatör ve yerel yönetici birçok isimden gelen istifa çağrısına rağmen Biden henüz bir açıklama yapmadı.



















