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Türk Hava Kuvvetleri Polonya'da

Türk Hava Kuvvetlerimiz, Polonya’da Geliştirilmiş Hava Polisliği Görevi’ne başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk Hava Kuvvetleri Polonyada
Foto:Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türk Hava Kuvvetlerimiz, Polonya’da Geliştirilmiş Hava Polisliği Görevi’ne başladı. 161’inci Jet Filo Komutanlığımızdan 4 adet F-16 uçağı Polonya hava sahasının korunması maksadıyla görev yapacak" ifadelerini kullandı.

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