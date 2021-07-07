Türk Hava Kuvvetleri Polonya'da

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türk Hava Kuvvetlerimiz, Polonya’da Geliştirilmiş Hava Polisliği Görevi’ne başladı. 161’inci Jet Filo Komutanlığımızdan 4 adet F-16 uçağı Polonya hava sahasının korunması maksadıyla görev yapacak" ifadelerini kullandı.
Türk Hava Kuvvetlerimiz, Polonya’da Geliştirilmiş Hava Polisliği Görevi’ne başladı. 161’inci Jet Filo Komutanlığımızdan 4 adet F-16 uçağı Polonya hava sahasının korunması maksadıyla görev yapacak.#MSB #TSK pic.twitter.com/igxD0G2h1S
Türk Hava Kuvvetlerimiz, Polonya’da Geliştirilmiş Hava Polisliği Görevi’ne başladı. 161’inci Jet Filo Komutanlığımızdan 4 adet F-16 uçağı Polonya hava sahasının korunması maksadıyla görev yapacak.#MSB #TSK pic.twitter.com/igxD0G2h1S— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 7, 2021