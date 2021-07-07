Türk Hava Kuvvetleri Polonya'da

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Bakanlıktan CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 65 milyon euro kaynak

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi bünyesinde yapacağı Yedigöze Barajı’ndan su getirme projesi için 65 milyon euroluk kredi talebi, bakanlık tarafından onaylandı. Projeyle, Kozan, İmamoğlu, Ceyhan ve Yumurtalık ilçeleri ile 163 köyün su sorunu çözüme kavuşacak.