Buskila, kaleme aldığı analizde, Türkiye ve Katar’ın Gazze için kurulan Barış Konseyi’ne dahil edilmesinin İsrail açısından stratejik bir kayıp olduğunu itiraf etti. Ankara’nın bölgedeki etkinliğinin artmasından duyulan endişeyi açıkça dile getiren Buskila, bu durumun Tel Aviv yönetiminin siyasi başarısızlığını ortaya koyduğunu söyledi.

IDSF'nin CEO'su Emekli Yarbay Yaron Buskila

'Türk Yürüyüşü' dengeleri değiştirdi

ABD’nin Türkiye’yi Barış Konseyi’ne dahil etmesini değerlendiren Buskila, bu adımın İsrail’in güvenlik algısını tehdit ettiğini savundu. Türkiye’nin Gazze meselesinde masada yer almasını “stratejik tehlike” olarak niteleyen İsrailli isim, Washington’un bu tercihiyle bölgedeki dengeleri değiştirdiğini kabul etti.

Trump'ı hedef aldı

Buskila, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze için hazırladığı 20 maddelik planın ikinci aşamasında Türkiye ve Katar’ı görevlendirmesini de hedef aldı. Trump’ın bu tercihini “derin bir stratejik ve ahlaki hata” olarak tanımlayan Buskila, İsrail’in süreci yönlendirememesinin ciddi bir zaaf oluşturduğunu ifade etti.

İsrail'i yerden yere vurdu

İsrail yönetimini sert sözlerle eleştiren Buskila, Türkiye ve Katar’ın Barış Konseyi’ne dahil edilmesini Tel Aviv’in siyasi alandaki etkisizliğinin sonucu olarak değerlendirdi. İsrail’in Gazze’nin geleceğine ilişkin geçiş sürecinde inisiyatif alamadığını vurgulayan Buskila, oluşan boşluğun Türkiye tarafından doldurulduğunu kabul etti.

Türkiye Katar'ın kurula dahil edilmesinin İsrail için tehlikeli olduğunun altını çizen Buskila, Ankara ve Doha'nın Gazze için stratejik bir varlık olduğunu ifade etti.

Ülkesi İsrail'i eleştiren Buskila kaleme aldığı analizinin devamında, "İsrail'in bu adıma karşı sergilediği pasif-agresif muhalefet ciddi bir ahlaki zaaf teşkil ediyor. İsrail şimdi Gazze'nin yeniden inşasının, uluslararası paranın ve "barış yapmanın" siyasi prestijinin meyvelerinden yararlanmaları bekliyor." ifadelerine yer verdi.

'Acil ve tavizsiz değişiklik çağrısı yapıldı'

Analizin son bölümünde ise Trump’ın Gazze planının başarısızlığa dönüşmemesi için “acil ve tavizsiz” bir değişikliğe ihtiyaç duyulduğunu savunan Buskila, aksi halde İsrail’in sahadaki kontrolünün daha da zayıflayacağını dile getirdi.

'Netanyahu'dan intikam aldılar’