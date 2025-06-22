Türkçe öğrenmek için Türkiye'ye gelecekler

Hacettepe, Adıyaman, Bursa Teknik, Van Yüzüncü Yıl, Bartın, Sakarya, Kahramanmaraş Sütçü İmam ve Kırıkkale üniversiteleri başta olmak üzere 29 yükseköğretim kurumu programda yer alacak. Öğrenciler, üniversitelerin Türkçe Öğretim Merkezleri'nde (TÖMER) 60 saatlik eğitime katılacak. Katılımcılar, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda ücretsiz konaklayacak, ulaşım ve yemek ihtiyaçları karşılanacak. Ayrıca Yunus Emre Enstitüsü tarafından sağlanan ders materyalleriyle eğitim desteklenecek. Program kapsamında öğrenciler; ebru, hat, ahşap oyma gibi el sanatları atölyelerine katılacak; müze ve ören yerlerini ziyaret edecek; halk oyunları, düğün ve kına gecesi gibi geleneksel etkinliklerle Türk kültürünü yakından tanıyacak. Türk sineması ve tiyatrosu gösterimleri, müzik dinletileri, gastronomi ve mutfak sanatları etkinlikleri de programda yer alacak. Yaz okulu sonunda öğrenciler Boğaz turuna katılacak ve İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek kapanış töreniyle program tamamlanacak. Türkoloji Yaz Okulu kapsamında ise öğrenciler, kendi ülkelerinde edindikleri izlenimleri paylaşacak.