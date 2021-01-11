Gündem Türkiye genelinde tüm okullarda İstiklal Marşı yankılandı
EĞİTİM

Türkiye genelinde tüm okullarda İstiklal Marşı yankılandı

Türkiye genelinde tüm okullarda aynı anda bayrak töreni yapılarak, İstiklal Marşı okundu. Törene okullarında katılamayan öğrenciler ve aileler, evlerinde saygı duruşuna geçerek eşlik etti. Törenin ardından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İstiklal Marşı'mızın 100'üncü yılında daha yüksek bir farkındalıkla İstiklal Marşımızı yüz yüze okuyalım, beraber okuyalım istedik" dedi.

Haber Merkezi AA
81 ildeki tüm okullarda aynı anda İstiklal Marşı okundu.
81 ildeki tüm okullarda aynı anda İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, il yöneticilerinden yarın saat 10.00'da yöneticiler ve görevli personelin katılımıyla bayrak töreni yapılmasını, öğrenci, öğretmen ve ailelerin de bulundukları yerden İstiklal Marşı’na eşlik etmelerini istemişti.

MEB: 11 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da tüm okullarımızın bahçesinde bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşı’mız okunacak
GÜNDEM
MEB: 11 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da tüm okullarımızın bahçesinde bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşı’mız okunacak

Bu çağrının ardından bugün sabah 10.00'da tüm Türkiye'de okullarda bayrak töreni gerçekleştirildi. Okulların hoparlörlerinden İstiklal Marşı yankılandı.

Törene okullarında katılamayan öğrenciler ve aileler, evde saygı duruşuna geçerek törene eşlik etti.

2021 'İstiklal Marşı yılı' oluyor
GÜNDEM
2021 'İstiklal Marşı yılı' oluyor

Törenin ardından değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İstiklal Marşı'mızın 100'üncü yılında daha yüksek bir farkındalıkla İstiklal Marşımızı yüz yüze okuyalım, beraber okuyalım istedik ve Türkiye'nin her bir yönünden on binlerce okulumuzda bugün İstiklal Marşı'mız okundu. Ben inanıyorum ki balkonlardan, sokaklardan, esnaflarımız, çalışanlarımız, insanlarımız bu marşa eşlik ettiler" dedi.

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