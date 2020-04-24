Türkiye küllerinden yeniden doğdu

TBMM Genel Kurulu, Meclis’in açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplandı. Şentop, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Şentop, “TBMM’nin 100. açılış yıl dönümünü, milletimizin yoğun katılımıyla meydanlarda, milyonlarca vatandaşımızla kutlamayı arzu ediyorduk. Fakat ülkemizi de etkileyen küresel salgın sebebiyle bazı sınırlamalara gitmek, bu kutlu yıl dönümü için planladığımız kutlamaları ileri bir tarihe ertelemeyi bize mecbur kıldı. İnşallah bir süre sonra bu zorluğun da üstesinden gelecek, ve bu yıl içerisinde TBMM’nin açılışını 100. yıl dönümünü planladığımız kapsamda ve yoğun etkinlikler kutlayacağız” dedi.

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki törende TBMM Başkanı Mustafa Şentop Meclis Özel Defteri’ni imzaladı.

KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞDU

Şentop, şunları söyledi: “Bugün milletimizin her bir ferdinin göğsünü kabartacak, yarına daha fazla umutla bakmasını sağlayacak büyük ve önemli bir gündür. Bu günü büyük ve önemli kılan, bundan yüzyıl önce TBMM’yi inşa eden mânâdır. Milletimiz esir olmak tehdidi ile karşı karşıyaydı. Yüzyıl önce, cephedeki askerinin yarasına tentürdiyot bulamadığı için naftalin basan Türkiye, bugün küresel salgın karşısında çaresiz kalan devletlere tıbbi yardımda bulunmaktadır. Millî Mücadele sadece bir hatıra değildir. Yüzyıl önce ve tamamen tükendiği varsayılan bir dönemde azim ve kararlılığıyla ayağa kalkan, adeta küllerinden yeniden doğan Türkiye, bugün daha güçlü, daha coşkulu ve daha diridir.”

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ÖNCE BAHÇELİ GELDİ

TBMM Genel Kurulu’ndaki özel birleşimi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski TBMM Başkanı Mustafa Kalemli ile bürokratlar da izledi. Genel Kurul’a, liderlerden ilk olarak MHP lideri Devlet Bahçeli ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Genel Kurul’da, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle milletvekilleri, Meclis çalışanları ve gazeteciler maske taktı. Milletvekili sıraları ile izleyici locaları, sosyal mesafe kuralı gereği birer koltuk boş bırakılarak düzenlendi. İlk kez 23 Nisan özel oturumunda localar boş kaldı. Genel Kurul salonunun girişlerine eldiven, maske ve dezenfektan konuldu.

OYNAT 00:00 Dışişlerinden TBMM'nin 100. yılı ve 23 Nisan için videolu kutlama mesajı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ekibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. Yılını ve 23 Nisan'ı İstiklal Marşı'nı okudukları bir video kolajı ile kutladı. BiP'te paylaş

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Erdoğan’ı Oktay temsil etti

* Meclis’teki özel oturuma, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katıldı. Erdoğan’ın locadaki koltuğu boş kaldı.

* Her hatibin konuşması sonrası kürsü dezenfekte edildi.

* Vekillerin masalarına ‘Sizin ve çevrenizin sağlığı açısından yeterli mesafeyi koruyarak oturduğunuz için teşekkür ederiz’ notları bırakıldı.

Törenlere maskeli önlem

Anıtkabir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen tören.

TBMM’nin açılışının 100. yıl dönümü dolasıyla ilk tören Anıtkabir’de yapıldı. Törende, Şentop’un yanısıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bazı bakanlar ve milletvekilleri de yer aldı. Şentop ve beraberindekilerin Anıtkabir’i ziyaret heyeti, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla oluşturuldu. Heyettekiler maske taktı. Anıtkabir Özel Defteri’nin imzalanması sırasında sosyal mesafe korundu. Törenlerin ikinci durağı Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu.

Bir asır sonra aynı heyecanla

Milli Savunma Bakanlığı’nca (MSB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tarihi görüntülerin yer aldığı kutlama videosu paylaşıldı. Bakanlığın Twitter hesabından “Asil milletimizin iradesinin temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100’üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun” mesajıyla paylaşılan videoda, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, çocuk ve gençler ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin görüntülerine yer verildi. Videoda, “Bir asır sonra aynı heyecanla milletimizin sesine kulak verirken geleceğimiz olan evlatlarımızla güçlenmeye, ilerlemeye ve daima millet iradesini esas almaya devam ediyoruz” ifadeleri yer aldı. Videonun son bölümünde de “evde kal, sağlıklı kal” mesajına yer verildi.