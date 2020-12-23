Türkiye o günlere dönmeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) organize ettiği, Türkçe Kur’an-ı Kerim okunup kadın ve erkek semazenlerin karışık sema zikri yaptığı Şeb-i Arus töreniyle ilgili tartışmalar sürüyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Esenler Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu ve Tarihçi-Yazar Murat Bardakçı olmak üzere birçok ismin tepki gösterdiği etkinliği

İBB Sözcüsü Murat Ongun ile Yazar Sinan Meydan ise savundu. Diyanet-Sen, ezanın ve Kur’an-ı Kerim’in Türkçe okutulmasını sert bir şekilde eleştirdi. İBB’nin törenin özüne ve gerekliliklerine uymadığını belirten Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, “Sözde dini tören icra ettiriyorsun, ancak bunu yaparken inancın özüne, gereklerine uymuyorsun. Maksat Mevlana’yı anmak değil, CHP’nin eski özlemlerine dönmek olunca ortaya böyle garabet görüntüler çıkıyor” dedi.

Sinan Meydan.

OYNAT 04:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'nin Türkçe Kur'an skandalına tepki: Eyüp Sultan'da seçim öncesi Yasin-i Şerif'i neden Türkçe okumadın? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB'nin düzenlediği Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okutulmasına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Eyüp Sultan'da seçim öncesinde kalkıp da bir mihrabiye yerine Kuran-ı Kerim'i önüne açıp, orada Yasin-i Şerif'ten belli bir bölümü, aslına uygun okumak, sana bir şey getirmez. E niye onu da Türkçe okumadın? Onu da Türkçe okusaydın. Bak bakalım millet sana ne değer veriyor. Hz. Mevlana'nın izinden gidiyorsanız bu yolun geleneklerine saygı göstermek zorundasınız. Ülkemizi geriye değil, ileriye doğru götürecek her hizmetin başımızın üzerinde yeri vardır. Ama milletimizin değerlerine, tarihine, kültürüne yönelik hiçbir terbiyesizliği hiçbir saldırıyı da hoş görmeyiz.' ifadelerini kullandı.

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KUTSALLARA SAYGISIZLIK

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Türkiye, yaşamış olduğu onca badireye, inanç hürriyetine getirilen onca engelleme ve kısıtlamaya rağmen, bu toprakların değerlerine inanmış kadrolar tarafından uzun yıllar süren meşakkatli mücadelenin ardından yeniden hoşgörü ve demokrasi diyarına dönüştürülmüştür. İslâm, özü ve şekliyle bir bütündür. İslâm’ın kaideleri ‘hoşgörü’ kelimesi altında içi boşaltılacak değerler değildir. Bu saygısızlığa sessiz kalamayız. Bu saygısızlığın hangi hesaplarla yapıldığını çok iyi biliyoruz. Despotik, baskıcı, yasakçı ve her türlü değerin silindiği karanlık geçmişlerini özleyenlere açıkça söylüyoruz; Türkiye, ne pahasına olursa olsun özlemini çektiğiniz o karanlık günlere hiçbir zaman dönmeyecektir” dedi. Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu da şunları kaydetti: “İBB Başkanı’nın 88 yıl önceki hevesle, Kur’an’ı ve ezanı yeniden Türkçe okutması, milletimizin kutsallarına karşı yapılmış büyük bir hadsizliktir. CHP’nin köhnemiş zihniyetinin İstanbul’da yeniden hortlamasına aziz milletimiz müsaade etmeyecektir.”

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İBB Sözcüsü Murat Ongun.

OYNAT 01:32 CHP Sözcüsü Öztrak "Türkçe Kur'anlı sözde Şebi Arus" ve 'taciz tecavüz' soruları karşısında zor anlar yaşadı CHP Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Öztrak 'İBB'nin düzenlediği sözde Şebi Arus töreninde Türkçe Kur'an okutulması ve kadın semazen çıkarılması hakkında ne düşünüyorsunuz' ve 'Partinizdeki taciz ve tecavüz iddiaları MYK gündemine geldi mi?' soruları karşısında zor anlar yaşadı.

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GELENEKLERE TECAVÜZ

Söz konusu duruma köşesinde yer veren Tarihçi-Yazar Murat Bardakçı ise “Şeb-i arus programının ihale edileceği grubun kimin nesi olduğuna ve neyi nasıl yaptığına bakılmamış, ‘Haydi gelin, Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde şöyle bir dönün’ denmiştir ki, bu da halis-muhlis ciddiyetsizliktir, cehalettir ve geleneklere tecavüzdür! İstanbul Büyükşehir Belediyesi neticede bir şeb-i arus gecesinin ve Mevlevî âyininin tanınmaz hâle getirilmesine âlet olmuş; Kur’an’ı, naatı, salâtı vesaireyi 90 sene sonra Türkçe okutmuş ve bunu sosyal medyadan övünerek ilân etmiştir! Bu iş İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde görevli her kimin marifeti ise, o kişiye şimdi çok ama çok daha önemli bir vazife düşmektedir: İstiklâl Mahkemeleri’ni yeniden kurup ibret-i âlem için şöyle birkaç yüz kişiyi sallandırıvermek! İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1930’ların hızlı inkılâp günlerine dönebilmeyi ancak böyle sağlayabilir!” ifadelerini kullandı.

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OYNAT 01:56 Ömer Çelik'ten İBB'nin Şeb-i Arus törenine tepki: İbadet diliyle oynamak zalimane bir yaklaşım AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği Şeb-i Arus törenine ilişkin, 'Bizim kültürel, dini, sosyal hayatımızda ciddi acılar oluşturmuş bir mesele ibadet dilini değiştirmeye çalışmak. Bu ortaya çıktıktan sonra özür dileyecekleri yerde tam tersine çok daha sakıncalı bir iş yapıyorlar. Tabii ki Türkçe meal okuyabilir, dua edebilirler. Bizim karar vereceğimiz bir şey değil bu. Ama ibadet diliyle oynamak çok zalimane bir yaklaşım. Ezanın Türkçeleştirilmesi meselesinde olduğu gibi, çok ayıp bir şey. Halen ibadet diliyle oynamaya çalışmak, Murat Bardakçı'ya atıf yapayım, insanın zihninde bir istiklal mahkemesiyle açıklanabilecek bir şeydir' açıklamasında bulundu. BiP'te paylaş

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Böyle savundular

İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından etkinliği şu şekilde savundu: “Kendine ‘Hoca’ dedirten biri İBB’nin Şeb-i Arus törenine dil uzattı. Mevlâna der ki; İnsan gözdür görüştür, gerisi ettir. İnsanın gözü neyi görüyorsa, değeri o kadardır. Türkiye çok zor günlerden geçerken, milletimiz ekonomik kriz altında ezilirken, işyerleri bir bir kapanırken bunu perdelemek adına gereksiz polemik yaratma çabası, çaresizliğin resmidir. Biz, milletin acil sorunlarını dert edinmeye, çözümler üretmeye devam edeceğiz. Despotik, baskıcı, yasakçı ithamlarını da muhatabına aynen iade ediyoruz. Özlemini çektiğimiz günler de bu ülkenin birlik ve beraberlik içinde geleceğe umutla baktığı güzel günlerdir. Bunu başaracağız.” Şeb-i Arus töreninin Türkçe yapılmasının doğru olduğunu belirten Yazar Sinan Meydan ise rezaleti “İmamı Azam Ebu Hanife bile ilahi kelamın başka dillere çevrilebileceğini söylerken, pek çok ilahiyatçı ‘Asl olan lafız değil manadır’ derken, bizzat Kur’an’da ‘anlayarak okumanın’ önemine işaret edilirken, dinin anlaşılmasından korkup Arapça’yı kutsamak nedir? Bizim dilimiz Türkçe’dir” sözleriyle savundu.

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OYNAT 00:59 İBB’nin sözde Şeb’i Arus programında kadın-erkek sema yaptı Kuran’ı Kerim Türkçe okundu İBB, Evrensel Mevlana Âşıkları Vakfı ile birlikte İstanbul'da bir Mevlana'nın vefatının 747'inci gecesi münasebetiyle Şeb'i Arus etkinliği düzenledi. Mevlevi geleneğinde bulunmayan kadın-erkek bir arada sema gösterisi yapıldı. Kuran'ı Kerim Aşr-ı şerifin Türkçe okunmasının yanı sıra girişteki naat kısmı Farsça aslından değil usule aykırı olarak Türkçe okundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarından paylaştığı etkinliğe bir çok kişi büyük tepki gösterdi.



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GÜNDEM İBB’nin sözde Şeb’i Arus programında kadın-erkek sema yaptı Kuran’ı Kerim Türkçe okundu

GÜNDEM İstanbul'daki Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunmasına tepkiler sürüyor: Usule uygun değil