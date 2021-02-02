​Türkiye suikastçısı kıskıvrak

Yalova merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 14 DEAŞ’lı yakalandı. Örgütün Türkiye suikastçısı A.G.’nin Yalova’da bulunduğunu belirleyen ekipler, şüphelinin deşifre olan örgüt mensuplarının Türkiye-Avrupa geçişlerini sağlayan A.Y. ile irtibatta olduğunu saptadı. 20-29 Ocak tarihleri arasında Yalova, İstanbul, Sakarya, Eskişehir, Mersin ve Şırnak’ta yapılan baskınlarda A.Y. ve A.G.’nin de aralarında bulunduğu 12’si Irak, 1’i Fas uyruklu, 1 de Türk vatandaşı toplam 14 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 2 tabanca ve fişekler, sahte pasaport ve kimlik yapımında kullanılan 9 makine, sahte mühürle çeşitli ülkeler adına düzenlenmiş 433 pasaport ve 346 sahte kimlik ele geçirildi.

DEAŞ’lı teröristlerin silahlı gasp anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

8’İ TUTUKLANDI

Şüphelilerin Eskişehir, İstanbul ve Sakarya’da yabancı uyruklu iş insanlarına silahlı gasp, yağma, alıkoyma gibi eylemlere giriştikleri, elde ettikleri paraları örgüte aktardıkları belirlendi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklandı. Şüphelilerin, silahlı gasp anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Yabancı uyruklu kadınlara karşı “şantaj ve tehdit” amacıyla kullanılan dijital veriler de bulundu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyonla ilgili “DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı yakalandı ve tutuklandı! Operasyon sona erdi. Emniyet terör, istihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz” paylaşımını yaptı.