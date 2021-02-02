Gündem Türkiye suikastçısı kıskıvrak
YALOVA

​Türkiye suikastçısı kıskıvrak

Türkiye suikastçısı kıskıvrak

Yalova merkezli 6 ildeki operasyonlarda 14 DEAŞ’lı yakalandı. İçişleri Bakanı Soylu, Yalova’da gözaltına alınan A.G.’nin DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı olduğunu açıkladı. A.Y.’nin ise deşifre olan DEAŞ’çıları sahte pasaportla Avrupa’ya kaçırdığı öğrenildi. DEAŞ’lıların yabancı iş adamlarının parasını gasp ettiği belirlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
A.G. Yalova’da saklandığı adreste yakayı ele verdi.
A.G. Yalova’da saklandığı adreste yakayı ele verdi.

Yalova merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 14 DEAŞ’lı yakalandı. Örgütün Türkiye suikastçısı A.G.’nin Yalova’da bulunduğunu belirleyen ekipler, şüphelinin deşifre olan örgüt mensuplarının Türkiye-Avrupa geçişlerini sağlayan A.Y. ile irtibatta olduğunu saptadı. 20-29 Ocak tarihleri arasında Yalova, İstanbul, Sakarya, Eskişehir, Mersin ve Şırnak’ta yapılan baskınlarda A.Y. ve A.G.’nin de aralarında bulunduğu 12’si Irak, 1’i Fas uyruklu, 1 de Türk vatandaşı toplam 14 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 2 tabanca ve fişekler, sahte pasaport ve kimlik yapımında kullanılan 9 makine, sahte mühürle çeşitli ülkeler adına düzenlenmiş 433 pasaport ve 346 sahte kimlik ele geçirildi.

DEAŞ’lı teröristlerin silahlı gasp anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

8’İ TUTUKLANDI

  • Şüphelilerin Eskişehir, İstanbul ve Sakarya’da yabancı uyruklu iş insanlarına silahlı gasp, yağma, alıkoyma gibi eylemlere giriştikleri, elde ettikleri paraları örgüte aktardıkları belirlendi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklandı. Şüphelilerin, silahlı gasp anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Yabancı uyruklu kadınlara karşı “şantaj ve tehdit” amacıyla kullanılan dijital veriler de bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast davasında 2 tutuklama
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast davasında 2 tutuklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyonla ilgili “DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı yakalandı ve tutuklandı! Operasyon sona erdi. Emniyet terör, istihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz” paylaşımını yaptı.

Abone Ol Google News
İzmirlilersokağa döküldü

İzmirliler
sokağa döküldü

​Arka arkaya yaşanan depremler vatandaşı tedirgin etti.
Vaka sayısı endişelendiriyor

Vaka sayısı endişelendiriyor

​Türkiye'nin koronavirüsle son 24 saati açıklandı.
İşgalcileredestek verdiler

İşgalcilere
destek verdiler

​Kabe'ye hakaret edilmesine sessiz kalmışlardı.

Rektörlük binasını<br>ablukaya aldılar

Rektörlük binasını
ablukaya aldılar

​Boğaziçi'nde provokatörler polise saldırdı.

İlkokullar<br>1 Mart'ta açılıyor

İlkokullar
1 Mart'ta açılıyor

Vaka artışı yaşanırsa yeniden ara verilecek.

Ambulans ile <br>yapılan ilk transfer

Ambulans ile
yapılan ilk transfer

Galatasaray'a imzayı havalimanında attı.

'İçeriden hu hu diye sesler geliyor'

'İçeriden hu hu diye sesler geliyor'

Çobanın gizemli keşfi korkuttu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.