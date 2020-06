Türkiye'den ABD'li özel temsilciye Ayasofya yanıtı: Endişelenmeyin, bu mirası biz koruruz

ABD'nin Dini Özgürlükler Özel Temsilcisi Büyükelçi Sam Brownback'in Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ayasofya'nın, dünyanın dört bir yanındaki farklı inançlara sahip milyarlarca inanan için muazzam manevi ve kültürel öneme sahip olduğunu belirterek, bugünkü statüsünde müze olarak herkesin erişebilirliğinin sürdürülmesi yönünde Türk hükümetine çağrıda bulunmuştu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, bu paylaşıma tokat gibi bir cevap verdi.

"Mirasımızı koruyacağız"

Kıran, Büyükelçi Brownback'in Ayasofya'ya ilişkin paylaşımına verdiği yanıtta şunları kaydetti: "Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesidir. Kullanımıyla ilgili herhangi bir karar bizim iç işimizdir. Türkiye, 18 dünya miras alanımızın korunmasına aktif katkıda bulunmaktadır. Endişelenmeyin Brownback. Türkiye, kültürel ve dini mirasını korumaya devam edecek."

Hagia Sophia is Fatih Sultan Mehmet's endowment. Any decision on its use is our domestic affair.



Turkey is an active contributor to the preservation of our 18 world heritage sites.



Don't worry @IRF_Ambassador Turkey will continue to protect its cultural and religious heritage. https://t.co/PvDD3O78gT — Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) June 26, 2020

