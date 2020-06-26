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Gündem Türkiyeden ABDli özel temsilciye Ayasofya yanıtı Endişelenmeyin, bu mirası biz koruruz
POLİTİKA

Türkiye'den ABD'li özel temsilciye Ayasofya yanıtı: Endişelenmeyin, bu mirası biz koruruz

Türkiye'den ABD'li özel temsilciye Ayasofya yanıtı: Endişelenmeyin, bu mirası biz koruruz

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, ABD'nin Dini Özgürlükler Özel Temsilcisi Büyükelçi Sam Brownback'in Ayasofya ile ilgili talebine Twitter üzerinden cevap verdi. Ayasofya'nın "müze" olarak kullanılmasını talep eden ABD'ye "iç işlerimize karışmayın" mesajı veren Kıran, "Endişelenmeyin Brownback. Türkiye, kültürel ve dini mirasını korumaya devam edecek" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran

ABD'nin Dini Özgürlükler Özel Temsilcisi Büyükelçi Sam Brownback'in Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ayasofya'nın, dünyanın dört bir yanındaki farklı inançlara sahip milyarlarca inanan için muazzam manevi ve kültürel öneme sahip olduğunu belirterek, bugünkü statüsünde müze olarak herkesin erişebilirliğinin sürdürülmesi yönünde Türk hükümetine çağrıda bulunmuştu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, bu paylaşıma tokat gibi bir cevap verdi.

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"Mirasımızı koruyacağız"

Kıran, Büyükelçi Brownback'in Ayasofya'ya ilişkin paylaşımına verdiği yanıtta şunları kaydetti: "Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesidir. Kullanımıyla ilgili herhangi bir karar bizim iç işimizdir. Türkiye, 18 dünya miras alanımızın korunmasına aktif katkıda bulunmaktadır. Endişelenmeyin Brownback. Türkiye, kültürel ve dini mirasını korumaya devam edecek."

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