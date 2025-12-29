Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye'den Kazakistan’a turist akını: 5'inci ülke konumunda

Türkiye'den Kazakistan’a turist akını: 5'inci ülke konumunda

11:3829/12/2025, Pazartesi
G: 29/12/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Kazakistan'ın Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev "Türkiye, Kazakistan'a en fazla turist gönderen ülkeler arasında ilk 5'te yer alıyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin bu alanda ilk sıraya yükselmesini bekliyoruz. Bu yıl Kazakistan'ı Türkiye'den 103 bin turist ziyaret etti. Kazakistan'dan da Antalya'ya bu yıl 375 bin turist geldi" dedi.

Kazakistan'ın Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev, Türkiye'nin Kazakistan'a en fazla turist gönderen ülkeler arasında ilk 5'te yer aldığını belirterek, bu yıl Kazakistan'dan da Antalya'ya 375 bin turist geldiğini bildirdi.

Kanafeyev, Kazakistan'ın yüzölçümü bakımından dünyada 9'uncu sırada yer aldığını ve son derece farklı doğal peyzajlara sahip olduğunu söyledi.

Dağların, bozkırların, kanyonların, göllerin ve çöllerin aynı coğrafyada bir arada bulunduğunu anlatan Kanafeyev, bu çeşitliliğin turizm alanındaki en büyük avantajlarından biri olduğunu kaydetti.

Kazakistan'da ekoturizmin büyük İpek Yolu güzergahlarını kapsayan kültürel ve tarihi turlarla farklı tematik rotaların geliştirilmesi için geniş imkanlara da sahip olduğunu dile getiren Kanafeyev, şöyle konuştu:

  • "Kazakistan'a yabancı turistlerin ilgisi artmaktadır ve bu artış özellikle Türkiye vatandaşları arasında belirgin şekilde hissedilmekte. Türkistan, Türk ziyaretçiler için en cazip turizm bölgelerinden biri haline geldi. Türkiye, bugün Kazakistan'a en fazla turist gönderen ülkeler arasında ilk 5'te yer alıyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin bu alanda ilk sıraya yükselmesini bekliyoruz. Nitekim Türk vatandaşları Kazakistan'a 90 güne kadar vizesiz seyahat edebiliyor. Bu yıl Kazakistan'ı Türkiye'den 103 bin turist ziyaret etti. Kazakistan'dan da Antalya'ya bu yıl 375 bin turist geldi, yaklaşık 7 bin 200 vatandaşımız da sezonluk çalışma amacıyla burada."

Türkiye turizmi örnek alınıyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezi olan Antalya'da, Kazakistan'ın turizm bölgelerinin tanıtımına yönelik çalışmalar da yaptıklarını belirten Kanafeyev, uluslararası turizm fuarlarına katılarak ülkelerinin zengin kültürel ve tarihi mirasını anlattıklarını kaydetti.

Başkonsolos Kanafeyev, Mangistau bölgesinde, Kapadokya örneğinde olduğu gibi, eşsiz doğal manzaralar eşliğinde bir sıcak hava balonu festivali düzenlemeyi planladıklarını dile getirdi.

Bu kapsamda Türkiye "Uluer Group" şirketi ile bir mutabakat zaptı imzaladıklarını aktaran Kanafeyev, bu tür çalışmaların Kazakistan'ın turizm değerini daha da artıracağını ifade etti.

Kanafeyev, Türkiye'den daha fazla insanı Kazakistan'ı keşfetmeye davet ettiklerini sözlerine ekledi.




#antalya
#Antalya Başkonsolos Kuat Kanafeyev
#başkonsolos
#Kazakistan
#turizm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI ARALIK AYI: En yüksek promosyon ödemesi veren bankalar hangileri?