Türkiye'den Kazakistan’a turist akını: 5'inci ülke konumunda

"Kazakistan'a yabancı turistlerin ilgisi artmaktadır ve bu artış özellikle Türkiye vatandaşları arasında belirgin şekilde hissedilmekte. Türkistan, Türk ziyaretçiler için en cazip turizm bölgelerinden biri haline geldi. Türkiye, bugün Kazakistan'a en fazla turist gönderen ülkeler arasında ilk 5'te yer alıyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin bu alanda ilk sıraya yükselmesini bekliyoruz. Nitekim Türk vatandaşları Kazakistan'a 90 güne kadar vizesiz seyahat edebiliyor. Bu yıl Kazakistan'ı Türkiye'den 103 bin turist ziyaret etti. Kazakistan'dan da Antalya'ya bu yıl 375 bin turist geldi, yaklaşık 7 bin 200 vatandaşımız da sezonluk çalışma amacıyla burada."