Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: 2026 yılında 8’inci aya kadar zam yapmayı düşünmüyoruz

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: 2026 yılında 8’inci aya kadar zam yapmayı düşünmüyoruz

11:2829/12/2025, Pazartesi
G: 29/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
2026 yılının ilk 8 ayında ekmeğe zam beklenmiyor.
2026 yılının ilk 8 ayında ekmeğe zam beklenmiyor.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2026 yılında 8’inci aya kadar ekmeğin kilogram fiyatının 75 TL üzerinde olmayacağını ve zam yapmayacaklarını açıkladı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı : 2026 yılında 8’inci aya kadar ekmeğin kilogram fiyatı 75 TL üzerinde olmayacak. Zam yapmayı düşünmüyoruz.


Balcı, 1 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ülke genelinde 200 gram ekmeğin 12,5 liraya, 240 gram ekmeğin azami 15 liraya satıldığını aktarmıştı. Kalemlerdeki artış nedeniyle halkın alım gücünü de göz önünde bulundurarak, yüzde 20'lik fiyat artışı gerçekleştirerek ekmeğin kilogram fiyatının 75 lira olarak belirlendiğini bildirmişti.





#ekmek
#zam
#fırın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dijital vicdan nedir, ne anlama gelir?