Ekmek, simit ve taksi ücretine yeni düzenleme

İtiraza konu olan fiyat tarifeleri için o yerin mülki amirinin başkanlığında ticaret il müdürlüğü defterdarlık, belediye, ildeki ilgili kamu kurumu, ticaret ve sanayi odası ile esnaf ve sanatkârlar odaları birliği temsilcilerinden oluşan bir uzlaşma komisyonu kurulacak.