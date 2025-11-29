Yeni Şafak
THY’den açıklama: 8 Airbus A320 uçağı seferden çekildi

09:2529/11/2025, السبت
IHA
Uçakların, işlemlerin ardından emniyetli bir şekilde tekrar servise verileceği belirtildi. (Foto: Arşiv)
Uçakların, işlemlerin ardından emniyetli bir şekilde tekrar servise verileceği belirtildi. (Foto: Arşiv)

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, Avrupa merkezli uçak üretim şirketi Airbus tarafından dünyadaki tüm A320 tipi uçakları ilgilendiren bir Operatör Uyarı Bildirimi (AOT) yayınlandığını duyurdu. Yayınlanan bildiri kapsamında THY filosunda bulunan 8 adet A320 tipi uçağın bu kapsamda değerlendirildiği ifade edilirken tüm operasyonların güvenli bir şekilde devam ettiği kaydedildi.

"Uçaklar, işlemlerin ardından emniyetli bir şekilde tekrar servise verilecek"

Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Airbus tarafından tüm dünyadaki A320 tipi uçakları ilgilendiren bir Operatör Uyarı Bildirimi (AOT) yayınlanmıştır. Filomuzda bulunan 8 adet A320 tipi uçağımız bu kapsamda değerlendirilmiş olup, ilgili talimatlara uygun işlemler tamamlandıktan sonra emniyetli bir şekilde tekrar servise verilecektir. Tüm operasyonlarımız güvenli bir şekilde kesintisiz devam etmektedir. Bu süreçte EASA başta olmak üzere tüm ilgili havacılık otoritelerinin talimatlarını yakından takip ediyor ve gerekli yazılım güncellemelerinin uygulanması için Airbus ile eşgüdümlü şekilde çalışıyoruz. Yolcu güvenliği şirketimizin her zaman birinci önceliğidir" ifadelerine yer verdi.

