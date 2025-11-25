Yeni Şafak
THY uçaklara yapılan emniyet denetim sonuçlarını açıkladı: 'En iyi sonuca ulaştık'

THY uçaklara yapılan emniyet denetim sonuçlarını açıkladı: 'En iyi sonuca ulaştık'

15:2225/11/2025, Salı
DHA
Türk Hava Yolları
Türk Hava Yolları

Türk Hava Yolları (THY) son bir yıl içerisinde 37 ülkede uçaklara yapılan emniyet denetlemesinde yüzde 0,309 bulgusuzluk oranına ulaştığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü (THY) Bilal Ekşi,"Emniyet ile uçuyoruz yıldır yurt dışında 37 ülke, 58 meydanda uçaklarımıza yapılan emniyet (SAFA) denetlemelerinde yüzde 0,309 bulgusuzluk oranı ile en iyi sonuca ulaştık. THY Ailesi, sizlere emniyet ile kaliteli bir seyahat sunmak için çalışıyor. Emniyetli uçuşlar. " paylaşımında bulundu.




