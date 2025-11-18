THY uçağında süpriz: Filipinli yolcu doğum yaptı

Edinilen bilgiye göre, THY’nin TK-84 sefer sayılı TC-LJG kuyruk tescilli Boeing 777 tipi uçak Manila seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı’ndan havalandı. Uçak seyir halindeyken hamile olan Filipinli yolcunun doğum sancıları artmaya başladı. Sancıları artan yolcuya ilk müdahaleyi kabin memurları yaparken, uçakta doktor anonsu da yapıldı.