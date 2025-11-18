Yeni Şafak
THY uçağında süpriz: Filipinli yolcu doğum yaptı

15:4118/11/2025, Salı
DHA
İstanbul-Manila uçuşu sırasında Filipinli yolcu doğum yaptı
İstanbul-Manila seferini yapan Türk Hava Yolları (YTHY) uçağında doğum sancıları artan Filipinli yolcu uçakta bulunan doktor ve kabin ekibinin çabalarıyla doğum yaptı. Doğum sonrası uçuş ekibi Filipinli anne ve bebekle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Edinilen bilgiye göre, THY’nin TK-84 sefer sayılı TC-LJG kuyruk tescilli Boeing 777 tipi uçak Manila seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı’ndan havalandı. Uçak seyir halindeyken hamile olan Filipinli yolcunun doğum sancıları artmaya başladı. Sancıları artan yolcuya ilk müdahaleyi kabin memurları yaparken, uçakta doktor anonsu da yapıldı.

Doktor ve kabin ekibinin koordineli çalışmalı sonucu Filipinli yolcunun doğumu sağlıklı bir şekilde gerçekleştirildi. Bunun üzerine uçağın pilotu Manila Hava Trafik Kontrolörüyle irtibata geçerek uçakta doğum gerçekleştiğini ve ambulans talebinde bulunduğunu bildirdi.

Anne ve bebeğin sağlık durumu iyi

Uçak doğumun ardından yaklaşık 45 dakika sonra Manila Havalimanı’na indi. Filipinli anne ve bebek ambulansla hastaneye götürülürken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.






