Siyonist basın alarm verdi: Türkiye Suriye’de hamle yaparsa İsrail kilitlenir

09:3928/12/2025, Pazar
İsrail basınında çarpıcı analiz
İsrail basınında yer alan değerlendirmelerde, Türkiye’nin Suriye sahasında atabileceği olası askeri ve hava savunma hamlelerinin, İsrail’in bölgede uzun süredir sürdürdüğü hareket serbestisini daraltabileceği vurgulandı. Analizlerde ayrıca bu adımların, İsrail için stratejik öneme sahip İran hattına uzanan hava koridorunu riske sokabileceği ifade edildi.

Terör devleti İsrail'in Zman haber sitesi, Türkiye ile İsrail arasındaki gerçek stratejik fay hattının Suriye sahası ve özellikle ülkenin hava sahası üzerinde şekillendiğini yazdı.

Haberde Türk politikasında yaşanabilecek olası bir değişikliğin İsrail'in bölgedeki hareket serbestisini ciddi biçimde kısıtlayabileceğine vurgu yapıldı.

Türkiye'nin hamlesi bekleniyor

İsrail medyasında Türkiye'nin Suriye üzerinde İsrail'in hava faaliyetlerini zorlaştırabilecek adımlar atma ihtimali giderek daha fazla tartışılıyor.

Bu adımlar arasında hava savunma sistemlerinin aktif şekilde işletilmesi ve Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait üslerden keşif uçuşları yapılması gibi seçenekler yer alıyor.

"Suriye hava sahası kritik öneme sahip"

Analize göre Suriye hava sahası geçtiğimiz haziran ayında İran'la yaşanan çatışmada kritik rol oynadı.

Türkiye'nin Suriye sahasına, özellikle de havadan müdahil olması durumunda İsrail'in İran'a yönelik olası yeni operasyonlarında ciddi zorluklarla karşılaşabileceği belirtildi.

"Türkiye'nin devreye girmesi İsrail açısından stratejik sorun"

Zman, İsrail Hava Kuvvetleri'nin temel hedeflerinden birinin İran'ın başkenti Tahran'a giden açık bir hava koridorunun muhafaza edilmesi olduğunu belirtti.

Haberde bu denklemde Türkiye'nin devreye girmesinin İsrail açısından önemli bir stratejik sorun alanı oluşturabileceğine vurgu yapıldı.


