Siyonist basın alarm verdi: Türkiye Suriye’de hamle yaparsa İsrail kilitlenir

Terör devleti İsrail'in Zman haber sitesi, Türkiye ile İsrail arasındaki gerçek stratejik fay hattının Suriye sahası ve özellikle ülkenin hava sahası üzerinde şekillendiğini yazdı.

Bu adımlar arasında hava savunma sistemlerinin aktif şekilde işletilmesi ve Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait üslerden keşif uçuşları yapılması gibi seçenekler yer alıyor.