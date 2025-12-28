Yeni Şafak
İşgalci İsrail ordusu Kuneytra'yı vurdu

İşgalci İsrail ordusu Kuneytra’yı vurdu

09:2428/12/2025, Pazar
AA
İsrail Suriye'ye saldırmaya devam ediyor (Arşiv)
İsrail Suriye'ye saldırmaya devam ediyor (Arşiv)

Soykırımcı İsrail ordusu Suriye’nin güneyindeki Kuneytra ilinin güney kırsalında bulunan Tel el-Ahmer eş-Şarki bölgesine saldırı düzenledi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye’nin haberine göre, İsrail güçleri Tel el-Ahmer eş-Şarki bölgesine makineli tüfeklerle ateş açtı.


Saldırının ardından bölgede herhangi bir can kaybı ya da maddi hasara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.



Şam yönetimi tepkili


Şam yönetimi, İsrail’in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarının, 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.


Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın daha önce yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye’nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.




