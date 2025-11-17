112 personelinin telefonda yönlendirmesi ile eşine doğum yaptırdı

"Acil Çağrı Merkezi’mize gelen ihbar üzerine aileye telefonda rehberlik ettim. O anki önceliğim, anne ve bebeğinin güvenli bir şekilde doğumunu gerçekleştirmekti. Ekip olarak hızlıca organize olduk. Ambulans ekibi, olay yerine ulaştığında anne de bebek de gayet sağlıklıydı. Bu tür anlarda ekip ruhuyla hareket etmenin ve hayata dokunabilmenin gururunu yaşıyorum"