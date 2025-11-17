Milyonlarca çalışanı ilgilendiren taslak masada: Doğum izni 24 haftaya mı çıkıyor? Babalara "devredilebilir izin" sürprizi

Doğum izniyle ilgili yıllardır süren tartışmaları kökten değiştirecek kapsamlı düzenleme için geri sayım başladı. Hükümet, “aile yılı” kapsamında hem anne-baba rollerini yeniden tanımlayan hem de işçi–memur arasındaki hak farklarını ortadan kaldırmayı hedefleyen tarihi bir adım atmaya hazırlanıyor. Doğum izninin 20 ya da 24 haftaya çıkarılmasından, izin hakkının “ebeveyn” kavramıyla babaya da devredilebilmesine kadar pek çok kritik değişiklik masada. İşte detaylar

1 /5 Anne ve baba adaylarını yakından ilgilendiren doğum iznine ilişkin kapsamlı bir değişiklik gündemde. Mevzuatta yapılacak düzenlemelerle hem izin süreleri hem de izin hakkının kullanım şekli yeniden tanımlanıyor. Hükümetin “aile yılı” çerçevesinde yürüttüğü çalışmada sona yaklaşılırken, doğum izninin 20 ya da 24 haftaya çıkarılması üzerinde duruluyor.

2 /5 Ayrıca mevcut düzenlemede NTV'de yer alan habere göre; yer alan “anne” ifadesinin “ebeveyn” olarak değiştirilmesi planlanıyor. Bu sayede doktor onayıyla doğum öncesinden sonrasına aktarılabilen izin, talep edilirse baba tarafından da kullanılabilecek. Doğum sonrası babaya verilen izin ise iki katına çıkarılarak 5 günden 10 güne yükseltilecek.

3 /5 İşçi ve memur arasındaki hak farkı kapanıyor

Yeni düzenlemenin temel hedeflerinden biri, işçi ve memurlar arasındaki mevcut hak farklılıklarını gidermek. Şu anki uygulamada işçi anneler, bebek bir yaşına gelene kadar günlük 1,5 saat süt izni kullanıyor. Memur annelerde ise bu süre ilk 6 ayda 3 saat, sonraki 6 ayda ise 1,5 saat olarak uygulanıyor.

4 /5 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırladığı taslak ile işçi annelerin de memur annelerle aynı haklara sahip olması öngörülüyor.