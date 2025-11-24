ABD uyardı: THY uçuşlarını askıya aldı

ABD'nin sivil havacılık otoritesi Federal Havacılık İdaresi (FAA), büyük havayolu şirketlerini Venezuela hava sahasında "potansiyel olarak tehlikeli" bir durum bulunduğu konusunda uyararak bölge üzerinden yapılan uçuşlarda dikkatli olunması çağrısında bulundu.

FAA’nın yayımladığı emir, ABD havayollarının Venezuela üzerindeki planlanan uçuşlarını en az 72 saat önceden kuruma bildirmesini gerektiriyor ancak ülke hava sahasında uçuşları tamamen yasaklamıyor.

Açıklamada, Venezuela ordusunun sivil uçakların uçuş irtifasına ulaşabilen gelişmiş savaş uçakları, hava savunma sistemleri ve uçaksavar topları bulundurduğu ve bunun özellikle alçak irtifalarda potansiyel risk oluşturduğu ifade edildi.

FAA, Venezuela'nın bugüne kadar sivil havacılığı hedef alma yönünde bir niyet göstermediğini ancak bölgede faaliyet gösteren ABD sivil havacılığı için risk ortamını izlemeyi sürdüreceğini belirtti.





THY uçuşları iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul–Caracas (IST–CCS) hattındaki uçuşlarını 24–28 Kasım 2025 tarihleri arasında operasyonel nedenlerle geçici olarak durdurdu.

Şirket, seyahat acentelerine gönderdiği bilgilendirmede, belirtilen tarihlerde planlanan uçuşların iptal edildiğini ve etkilenen yolcuların alternatif rotalara yönlendirilmesi gerektiğini açıkladı.

THY'nin acentelere ilettiği notta, yeniden düzenleme veya bilet değişiklikleri sırasında "zorunlu değişiklik" durumunu gösteren özel bir waiver kodunun kullanılması gerektiği belirtildi.

Yolcular, şirketin Bogota, Panama, Cancun, Meksika veya Havana hatları üzerinden alternatif seferlere yönlendirilebilecek.

Açıklamada ayrıca İstanbul–Havana (IST–HAV) uçuşlarının planlandığı şekilde devam edeceği, yalnızca Caracas hattının iptal edildiği vurgulandı.

Hangi uçuşlar iptal edildi ?

Yapılan açıklamaya göre, iptal edilen uçuş numaraları şu şekilde:

TK183 – 24 Kasım 2025

TK195 – 25 Kasım 2025

TK223/224 – 26 Kasım 2025

TK195 – 27 Kasım 2025

TK223/224 – 28 Kasım 2025

Uluslararası havayolu şirketleri de seferleri iptal etti

THY'nin kararının dışında birçok uluslararası havayolu şirketi de uçuşlarını durdurma kararı aldı. LATAM, TAP, Iberia, Avianca, GOL ve Caribbean Airlines gibi birçok büyük uluslararası taşıyıcının da benzer şekilde Venezuela'ya yönelik uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.

Karayipler'de neler oluyor?

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi, hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

"İnsanlık tarihinin en yıkıcı imparatorluklarından"

Uzun süredir devam eden ABD-Venezuela gerginliği, son günlerde karşılıklı sert açıklamalarla zirveye tırmandı. Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD’ye yönelik eleştirilerinde "insanlık tarihinin en büyük ve en yıkıcı imparatorluklarından biri" ifadelerini kullanırken ülkesinin tehditlere karşı "başı dik bir şekilde karşılık verdiğini" ifade etti.







