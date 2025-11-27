Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kırşehir
Bozkırın ortasında balıkçılık başarısı: Rusya, Almanya, Çin gibi ülkelere gönderiliyor

Bozkırın ortasında balıkçılık başarısı: Rusya, Almanya, Çin gibi ülkelere gönderiliyor

23:0727/11/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Kırşehir’in su ürünleri üretiminde önemli merkezlerinden biri olan Hirfanlı Barajı, Türk somon ihracatıyla dikkat çekiyor. Yıllık bin 500 ton üretim yapılan alanda 3 farklı tesiste işlem yapılıyor. Baraj gölünde yetiştirilen somonlar, Rusya, Almanya, Çin gibi ülkelere gönderiliyor.

Kırşehir’in Hirfanlı Barajı kıyılarında faaliyet gösteren Alpenorth Su Balıkçılık Tesisleri, Türk somonu üretimiyle hem yerel hem de küresel pazarda adından söz ettiriyor. Bozkır topraklarında gerçekleştirilen üretim, Türkiye’de su ürünleri sektörüne yeni bir soluk kazandırıyor.

Hirfanlı Barajı kıyısında elektrik altyapısının bulunmaması nedeniyle tesis çalışmalarını jeneratörler ve güneş enerjisi panelleri ile sürdüren ekip, bölgedeki yol ve lojistik sorunlarına rağmen üretime ara vermeden devam ediyor. Tesis çalışanlarının kararlılığı, bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.

Karadeniz’e oradan da dünyaya


Alpenorth İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kamışlık sadece Hirfanlı bölgesinden değil, Türkiye’nin su ürünleri geleceğinden de umutlu olduklarını belirtti.


Kamışlık, "Burada yetişen gökkuşağı alabalıklarını canlı olarak Karadeniz bölgesindeki tesislere gönderiyoruz ve buradan da dünya pazarına giriyoruz. Balık deyince akla Karadeniz geliyor ancak biz bozkırın ortasında bu işi başarıyla yapıyoruz. Lezzet ve kalite açısından iddialıyız. Bugüne kadar yapılan ihracatın toplamı 300 milyon TL’ye ulaştı" dedi.

Her gün yeni hedefler


Kırşehir Valiliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür ederek, önümüzdeki yılın siparişlerinin alındığını açıklayan Kamışlık, devlet desteğiyle güçlü bir marka oluşturmak için çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Hirfanlı Barajı kıyılarından dünya pazarına açılan Alpenorth Su Balıkçılık Tesisleri; hem üretim kapasitesi hem de ihracat başarısıyla Türkiye’nin iç bölgelerinde su ürünleri yetiştiriciliğinin gelişebileceğini somut olarak ortaya koyuyor. Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Zafer Taş ve ekibi de üretim tesislerini ziyaret ederek hasat çalışmalarını yerinde inceledi.


#Hirfanlı Barajı
#Kırşehir
#Somon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde kaçıncı sırada? Kaç puanı var? İşte son durum