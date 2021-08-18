​Türkiye’den tam gaz diplomasi​

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın artan Afrika diplomasisine yeni konuklar ekleniyor.

Erdoğan’ın, Afrika ülke liderleriyle yaptığı kritik temasların son halkası, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile oldu. Erdoğan, Julius Maada Bio ile dün Devlet Konukevi’nde görüştü.

Erdoğan’ın Afrika temasları bugün de sürecek. Erdoğan, Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirecek olan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

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TÜRKİYE’DEN DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Etiyopya Başkanı Ahmed, 1 Ağustos’ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Türkiye ve Etiyopya ilişkileri ile bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Etiyopya’nın huzur ve istikrarına büyük önem atfettiklerini belirtmiş ve Türkiye’nin Etiyopya’ya her türlü desteği sağlamaya devam edeceğini dile getirmişti.

AFRİKALI LİDERLERLE 13. TEMAS

Son olarak geçtiğimiz cumartesi günü Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya gelen Erdoğan, etkisi devam eden pandemiye rağmen son iki ay içerisinde beşi yüz yüze olmak üzere 13 Afrika lideriyle temas kurmuş olacak. Bu ülkelerin arasında Sudan, Cezayir, Libya, Senegal, Cibuti, Nijerya da bulunuyor.