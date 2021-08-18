Gündem Türkiyeden tam gaz diplomasi
ANKARA

Türkiye’den tam gaz diplomasi

Türkiye’nin son dönemdeki Afrika temasları artarak devam ediyor. Dün Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio’yu ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir araya gelecek. Böylece Erdoğan, son dönemde beşi yüz yüze olmak üzere 13 Afrika lideriyle görüşmüş olacak.

Osman Özgan Yeni Şafak
​Türkiye’den tam gaz diplomasi​
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın artan Afrika diplomasisine yeni konuklar ekleniyor.

Erdoğan’ın, Afrika ülke liderleriyle yaptığı kritik temasların son halkası, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile oldu. Erdoğan, Julius Maada Bio ile dün Devlet Konukevi’nde görüştü.

Erdoğan’ın Afrika temasları bugün de sürecek. Erdoğan, Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirecek olan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Afganistan’da Türkiye farkı: Bizimle kalın
GÜNDEM
Afganistan’da Türkiye farkı: Bizimle kalın

Taliban’ın mesajları olumlu: Tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz
GÜNDEM
Taliban’ın mesajları olumlu: Tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz

TÜRKİYE’DEN DESTEK

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Etiyopya Başkanı Ahmed, 1 Ağustos’ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Türkiye ve Etiyopya ilişkileri ile bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Etiyopya’nın huzur ve istikrarına büyük önem atfettiklerini belirtmiş ve Türkiye’nin Etiyopya’ya her türlü desteği sağlamaya devam edeceğini dile getirmişti.

AFRİKALI LİDERLERLE 13. TEMAS

Son olarak geçtiğimiz cumartesi günü Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya gelen Erdoğan, etkisi devam eden pandemiye rağmen son iki ay içerisinde beşi yüz yüze olmak üzere 13 Afrika lideriyle temas kurmuş olacak. Bu ülkelerin arasında Sudan, Cezayir, Libya, Senegal, Cibuti, Nijerya da bulunuyor.

Abone Ol Google News
Marmara için uyarı

Marmara için uyarı

Saat verildi: ​Sel ve su baskınlarına dikkat.
Kadro dışı bırakıldı ama af kapıda!

Kadro dışı bırakıldı ama af kapıda!

​Galatasaray'ın Marcao ile ilgili tavrı tartışmalara neden oldu.
BAE Başkanı Danışmanı Gargaş: Bin Zayed Erdoğanla tarihi ve olumlu bir toplantı yaptı

Erdoğan Taliban ile görüşeceğini açıkladı.

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

​Dap Yapı Nişantaşı'na Lüksün ötesini taşıyor

18 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya Başbakanı Ahmed'i konuk ediyor.

​Çevik Bir ve Çetin Doğan hakkında tutuklama kararı verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.