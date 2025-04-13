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Türkiye’nin Suriye’deki varlığı İsrail için kâbus

Türkiye’nin Suriye’deki varlığı İsrail için kâbus

Fazlı Şahan
Fazlı Şahan
04:0013/04/2025, Pazar
G: 13/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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İsrail, Türkiye tarafından eğitilecek yeni Suriye ordusunu kendisine risk olarak görüyor.
İsrail, Türkiye tarafından eğitilecek yeni Suriye ordusunu kendisine risk olarak görüyor.

Türkiye ile İsrail, Suriye’de olası çatışmayı önleyecek mekanizmanın tesisi için Azerbaycan’da bir araya geldi. İsrail’in tavrını yorumlayan kaynaklar, Tel Aviv’in Türkiye’nin eğiteceği Suriye ordusunu kendisine risk olarak gördüğüne dikkat çekti. Türkiye’nin Suriye’deki varlığının İsrail’in Suriye sahasında dilediği gibi at koşturma ihtimalini sıfıra indireceğinin altı çiziliyor.

Türkiye ve İsrail arasında Suriye’de olası çatışmaları önleme amacıyla mekanizma tesisi için ilk temas geçen hafta içinde kardeş Azerbaycan’da sağlandı. Üst düzey yetkililer, İsrail’in tutumunu Yeni Şafak’a değerlendirdi.


HEDEFİ 5’E BÖLÜNMÜŞ SURİYE

İsrail'in amacının açık ve net olduğunu ifade eden kaynaklar, “İsrail'in planı, etrafında küçük küçük güçsüz istikrarsız ülkeler olması. Hep buna oynadılar. Lübnan'a, Ürdün’e, oradan da Suriye’ye saldırmaları bunun bir örneği. Şimdi de Suriye'yi 4'e, 5'e bölmek istiyorlar. Suriye bölünsün, kendisine tehdit oluşturmasın” değerlendirmesini yaptı.


TÜRKİYE ONLAR İÇİN RİSK

Bu çerçevede İsrail'in Türkiye tarafından eğitilecek yeni Suriye ordusunu kendisine risk olarak gördüğüne dikkat çeken kaynaklar, “Suriye ordusunu Türkiye’nin NATO standartlarında eğitmesi ve savunma sanayii ürünleriyle desteklemesi, İsrail’in Suriye sahasında at koşturma ihtimali ve hedefini sıfıra indirecektir” tespitinde bulundu.


SÖZDE MÜTTEFİKLER KAŞIYOR

İsrail’in bu hassasiyetini bilen sözde müttefiklerin de buna oynadığını belirten kaynaklar, İngiltere ve Fransa’nın “Bak Türkiye oraya gelecek” deyip endişe yaydığına dikkat çekti. Türkiye’nin Suriye’de üs kuracağına ilişkin haberlerin ilk olarak Arap ve İngiliz basınında çıkmasının altını çizen kaynaklar, “İsrail'i böyle tahrik ediyorlar” diye konuştu. Kaynaklar İsrail’in asıl niyetini ise şöyle değerlendirdi: “Sanki burada bir çatışma tehlikesi varmış gibi askeri olarak insanları oyalarken, siyasi politik hedeflerine ulaşmak için zaman kazanmaya çalışıyor. Netanyahu’nun asıl derdi zaman kazanmak.”


TÜRKİYE’NİN BU PLAN İÇİN GÜCÜ VAR

Kaynaklar tüm bunlar yaşanırken Türkiye’nin bir planı olduğuna ve bu planı uygulamak için gücü olduğuna da dikkat çekti.


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