Türkiye'yi ağlatmıştı: Su satan çocuk videosu kurgu çıkan Youtuber için yakalama kararı



Bakırköy 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık katılmazken avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Sanık avukatı müvekkilinin yurt dışında faaliyet gösteren bir youtuber olmasından ve yurt dışındaki çekimlerini yapabilmesi için adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti davetiye tebliğine rağmen duruşmaya katılmayan müştekilerin zorla celplerine, yargılamadan kaçtığı anlaşılan sanık Fariz'in savunmasının alınması daha sonra serbest bırakılması amacıyla hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

HAYAT Türkiye'yi ağlatan video kurgu çıktı su satan çocuğun ailesi isyan etti: Abisinin arkadaşları kandırdı

Olayın geçmişi

Bakırköy Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, mağdur M.B.K.'nin ailesi olan müştekilerin esnaf oldukları, belli bir gelir seviyesine sahip oldukları mağdurun videoda belirtildiği şekilde sokakta yaşayan kimsesiz bir çocuk olmadığı belirtildi. Şüpheli Fariz Bakhshaliyev'in mağdur çocuğun annesi Semra K.'nin yanına gelerek oğlunu video çekiminde kullanmak istediğini söylediği, Semra K.'nin de oğlunun bu şekilde mağdur çocuk kimliği altında kullanılacağını bilmediği, oğlunun sosyal mercilerde yayınlanan videolara düşkün olması ve kendisinin de oyuncu olmak istediğini bildiğinden iyi niyetli bir şekilde izin verdiği anlatıldı. Annenin daha sonra videoyu izlediğinde oğlunun küçük düşürüldüğünü gördüğünü, olay nedeniyle oğlunun psikolojisinin bozulduğunu ve toplum içerisinde aile olarak rencide olduklarını beyan ettiği iddianamede kaydedildi.

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OYNAT 01:45 Sosyal medyada yayılan 'su satan çocuk' videosu kurgu çıktı Bağcılar'da su satan çocukla ilgili bir video sosyal medyada hızla yayıldı. Çok konuşulan o video kurgu çıktı. Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, 'Videoyu çeken kişi hakkında yasal işlem başlatılacak' dedi. Olayla ilgili konuşan anne S.K. ise, 'Büyük oğlumun arkadaşları bu Youtuber'lar. Gelip video çekmek istediler. Videonun içeriği hakkında bilgim yoktu. Geldiğinde oğluma ne çektiğini sordum. Su sattığını söyledi. Videoda da belli bir para alıyordu. Onu sorduğumda 'Abimden alıp Fariz abiye verdim' dedi. Bunun bir kurgu olduğunu söylemesini istedim. Ben çocuğumun su satan bir çocuk olarak görünmesinden hoşlanmadım' dedi. BiP'te paylaş

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İddianamede Bakhshaliyev'in "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu alenen işlediği belirtilerek, şüphelinin toplumun bir kesimini aşağılamak suretiyle, toplumsal infial oluşturmak kastıyla hareket etmek suretiyle eylemi gerçekleştirdiği öne sürüldü. İddianamede şüpheli Fariz Bakhshaliyev'in 9 aydan 1,5 yıla kadar hapsi talep edildi.