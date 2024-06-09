Türkkan CHP yolcusu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, son grup toplantısında CHP’ye geçişleri “arsızlık ve pervasızlık” olarak değerlendirmişti. Kulislerde, CHP'nin İYİ Partili 4 milletvekili ile dirsek temasında olduğu iddia edildi. CHP yönetiminin sır gibi sakladığı isimlerden birinin Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan olduğu iddia edildi. Kongre sürecinde Koray Aydın’ı destekleyen Türkkan’ın son günlerde parti içindeki durumdan rahatsız olduğu, bu nedenle istifa ederek CHP'ye katılacağı belirtiliyor.