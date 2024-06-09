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Türkkan CHP yolcusu

Eski ortaklar arasındaki vekil transferi krizi sürüyor. İYİ Parti, CHP'ye transferleri önlemek için yol ararken, bir ismin daha istifaya hazırlandığı iddia edildi.

Mehmet Güney
04:00 - 9/06/2024 Pazar
Güncelleme: 04:59 - 9/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Lütfü Türkkan
Lütfü Türkkan

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, son grup toplantısında CHP’ye geçişleri “arsızlık ve pervasızlık” olarak değerlendirmişti. Kulislerde, CHP'nin İYİ Partili 4 milletvekili ile dirsek temasında olduğu iddia edildi. CHP yönetiminin sır gibi sakladığı isimlerden birinin Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan olduğu iddia edildi. Kongre sürecinde Koray Aydın’ı destekleyen Türkkan’ın son günlerde parti içindeki durumdan rahatsız olduğu, bu nedenle istifa ederek CHP'ye katılacağı belirtiliyor.


#politika
#İYİ Parti
#CHP
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