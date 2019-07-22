Türkler cesur millet

Yurtdışı Türkler Akraba Topluluklar Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Türkiye bursları kapsamında Türkiye’ye okumak için gelen uluslararası bazı öğrencilerin 15 Temmuz gecesinde yaşadıkları “Uluslararası öğrencilerin gözünde 15 Temmuz” adlı raporda toplandı. Pek çok yabancı öğrencinin, 15 Temmuz günü demokrasi nöbeti tutarak Türk halkına destek olduğu belirtildi. Raporda yer alan öğrencilerden bazıları o geceyi şöyle özetliyor:

O CESARETİN DÜNYADA EŞİ YOK

Mubassir Anjum

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmalar Yüksek Lisans öğrencisi Hindistanlı Md. Mubassir Anjum: Kaldığımız yurdun üzerinden geçen helikopter ve F-16 jetlerinin sayısı her dakika artıyor, sürekli ateş sesleri geliyordu. Sonra bir haber kanalında Cumhurbaşkanı’nın çağrısını izledik. Bu kadar karışık bir durumda kimsenin dışarı çıkmaya cesaret edemeyeceğini düşünüyordum. 1-2 saat içinde Türk milletinin nasıl cesur bir millet olduğunu gözümle gördüm. O gece halkın gösterdiği cesaret, belki dünyada sadece Türkiye’de ve Türk halkı tarafından yapılabilir bir şeydi. Tankları bedenleriyle durduran insanları daha önce hiç görmemiştim. O gece Türk halkının yaptığı şey, yani darbe girişimini engellemek belki tarihteki ilk örnektir diye düşünüyorum. Darbenin başarılı olmaması için dua ettik. Gelen haberlerden duamızın kabul olduğunu görünce de şükür namazlarımızı kıldık.

TÜRK HALKINDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK

Abdoul Aziz Sawadoogo:

Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler öğrencisi Burkina Faso’dan gelen Abdoul Aziz Sawadoogo: Türk halkı ayrım yapmadan, dine bakılmaksızın, bir olup tankların üzerine yürüdü. Dünyada taklit edilemeyen tek şey cesarettir. Tankları sopayla kovalamak nasıl bir şeydir? Demek ki bir olduktan sonra insanların yapamayacağı şey yoktur. Biz de misafir öğrenciler olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık, demokrasi nöbeti safında yer aldık. ‘Sen bir yabancı olarak neden siyasete karışıyorsun?’ diye bizi eleştiren kardeşlerimiz oldu. ‘Vatan elden giderken yerli ya da yabancının anlamı kalır mı?’ diye cevap verdim. 15 Temmuz gecesi istikrar ve milli iradenin gecesidir. Türk halkındak çok şey öğrendik. ‘Vatan elden gidecekse ben gideyim!’ düşüncesini Türk halkında gördüm.

SAYGIM SONSUZDU DAHA DA ARTTI

Yahaya Baako

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Ganalı Yahaya Baako: Dünyanın dört bir tarafından gelen öğrenciler olarak biz, darbeye karşı 15 Temmuz sonrasında düzenlenen demokrasi nöbetlerine ve tüm etkinliklere mümkün olduğunca katıldık. İkinci evimiz ve ikinci vatanımız olan Türkiye’nin bayrağını elimizin eriştiği en yüksek noktaya kaldırmak için birbirimizle yarıştık. 15 Temmuz’dan önce bu millete saygım sonsuzdu ama sonrasında daha da arttı. Gana’daki arkadaşlarım, akrabalarım, ailem “Türkler nasıl?” diye sorduğunda, “Son derecede sıcakkanlı, dost canlısı, misafirperver” diyordum. 15 Temmuz'dan sonra “Onlar dünyanın en cesur, yılmaz, kararlı ve vatanlarını çok seven milleti” diyorum.

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ERDOĞAN KONUŞUNCA RAHATLADIK

Bilal Saleymeh

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans öğrencisi Filistinli Bilal Saleymeh: Biz o gece, üç yabancı arkadaş Ankara’da evdeydik. Darbe olduğuna dair haberler gelmeye başladı. Gülüp geçtim, inanmadım. Türkiye’de darbe mi olur? Çünkü Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını görüyorduk. Başbakan’ın açıklamalarından sonra olayın farkına vardık. Biz de sokağa indik. İnsanların tankların üzerine çıktığını gördük. Sabah insanlar evlerine gitmeye başlamıştı. ‘Durun gitmeyelim, ne olduğu belli değil’ dedim. O sıra Cumhurbaşkanı havalimanında açıklama yapınca rahatladık.

BAYRAKLARLA SOKAĞA KOŞTUK

Ghawsodin Tahiry