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Tütün çatıları yerle bir

Geçimini tütünden sağlayan Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinin köylerinde deprem özellikle tütün kurutmak için geniş kurulan çatıları yıktı. Çatılarda kurutulan birçok ürün telef oldu.

Canberk Doğan
Canberk Doğan
Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 . 16/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Çatılarda kurutulan birçok ürün deprem nedeniyle telef oldu.

Çatılarda kurutulan birçok ürün deprem nedeniyle telef oldu.

Geçimini tütünden sağlayan Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinin köylerinde deprem özellikle tütün kurutmak için geniş kurulan çatıları yıktı. Çatılarda kurutulan birçok ürün telef oldu. Yaşanılan depreme nazaran ilçe merkezinde enkaz haline dönen bina sayısı çok fazla değil. Bunun sebebi yatay mimari olarak açıklanıyor. İlçe sakinleri depremin köylerde daha çok hissedildiğini belirtiyor.

HASAR ÇATILARDA

İlçe merkezinde birçok evin çatısı depremin etkisiyle yıkılmış. Ana geçim kaynağının tütün olduğu ilçede ürünlerin kurutulması ve muhafazası için çatılar geniş yapılıyor. Hava koşullarına göre bazen çatıların üstüne bazen de tavan arasına serilerek ürün havalandırılıp kurutuluyor. Bundan dolayı çatıların daha yüksek ve kolonsuz inşa edildiği belirtiliyor. Bu nedenle de sarsıntı en çok hasarı çatılara vermiş.


#Adıyaman
#Tütün
#Deprem
2 saat önce
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Tütün çatıları yerle bir
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