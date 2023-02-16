Tütün çatıları yerle bir

Geçimini tütünden sağlayan Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinin köylerinde deprem özellikle tütün kurutmak için geniş kurulan çatıları yıktı. Çatılarda kurutulan birçok ürün telef oldu. Yaşanılan depreme nazaran ilçe merkezinde enkaz haline dönen bina sayısı çok fazla değil. Bunun sebebi yatay mimari olarak açıklanıyor. İlçe sakinleri depremin köylerde daha çok hissedildiğini belirtiyor.

İlçe merkezinde birçok evin çatısı depremin etkisiyle yıkılmış. Ana geçim kaynağının tütün olduğu ilçede ürünlerin kurutulması ve muhafazası için çatılar geniş yapılıyor. Hava koşullarına göre bazen çatıların üstüne bazen de tavan arasına serilerek ürün havalandırılıp kurutuluyor. Bundan dolayı çatıların daha yüksek ve kolonsuz inşa edildiği belirtiliyor. Bu nedenle de sarsıntı en çok hasarı çatılara vermiş.