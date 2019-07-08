Gündem Tuz Mağarası turizmi ateşleyecek
ÇANKIRI

Tuz Mağarası turizmi ateşleyecek

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen “Ortak Akıl Ortak Karar” dedi ve Yer Altı Tuz Şehri için geniş katılımlı bir istişare toplantısı düzenledi. Esen, “Tuz Mağarası turizmi ateşleyecek önemli bir malzeme” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tuz Mağarası
Tuz Mağarası

Çankırı Belediyesi Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Merkezi önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Belediyenin organizasyonunda düzenlenen istişare toplantısına Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş başta olmak üzere Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı Kent Konseyi, TKDK, BEDAŞ, Çan-Kaya Kaya Tuzu İşletmesi, kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı.

ARABAŞLIK

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen’in, Başkan Yardımcıları, teknik birim müdürleri ve ekibi ile hazır bulunduğu toplantıda; Tuz Mağarası’na ilişkin mevcut durum, tuvalet, lavabo, mescit, danışma, kafeterya ve otopark ihtiyaçlarının giderilmesi için hazırlanan geçici eylem planı ve Yer Altı Tuz Şehri projesi ile ilgili sunum gerçekleştirildi.

Toplantıda projenin uygunluğu, proje ile ilgili beklentiler ve turizm açısından hangi yönü ile hizmete sunulacağı konusunda katılımcıların görüşleri alındı.

TURİZMİ ATEŞLEYECEK

Başkan Esen, proje ile ilgili ilk görüşmeyi Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, akademisyenleri ve teknik birimleri ile gerçekleştirdiklerini belirterek “Tuz Mağarası Çankırı turizmini ateşleyecek önemli bir malzeme. Çankırı için gönül ve fikir birliği yaparak bu önemli mirası dünyanın turizm merkezi haline getirmeliyiz. Dünyadaki örneklerini inceledik. Bu konuda çokça vakit kaybedildi. Artık, Tuz Mağarası’nın ve Çankırı’nın hak ettiği değeri görme vaktidir” diye konuştu.

  • ‘ŞİFA MERKEZİ OLMALI’
  • Toplantıda görüş bildiren Vali Aktaş ise Tuz Mağarası’nın sağlık turizmi alanında öne çıkmasını arzuladıklarını söyleyerek “Tuz Mağarası şifa merkezi olmalı. Sağlık için gelen insanların belirli bir süre kalıp kaya tuzunun şifasından faydalanabilecekleri tuz odaları ile şekillendirilmesi önemli. Şehrimize gelen yerli ve yabancı turistlerin Tuz Mağarası’nı görüp gitmelerini değil Çankırı’da vakit geçirerek tüm şehrin nimetlerini görmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.

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