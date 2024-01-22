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Tuz stresine maruz bırakılan bitkileri araştıracak ilk Türk astronot Gezeravcı Çankırı'ya davet edildi

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk deneyi kapsamında tuz stresine maruz bırakılan bitkileri araştıracak ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, Çankırı'daki Yer Altı Tuz Şehri'ne davet edildi.

17:19 - 22/01/2024 Pazartesi
AA
Alper Gezeravcı
Alper Gezeravcı

Çankırı Valiliğince, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk deneyi tuz stresine maruz bırakılan bazı bitkilerin araştırılması olarak belirlenmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda,
"İlk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı deney çalışmalarına başladı. İlk olarak tuz stresine maruz bırakılan bitkileri araştıracak. Memlekete döndüğünde dünyanın en eski ve en büyüğü olan Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'ne de bekleriz."
ifadesi kullanıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk Türk astronot Gezeravcı ile görüştü: Tüm milletimize ilham kaynağı oldun
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk Türk astronot Gezeravcı ile görüştü: Tüm milletimize ilham kaynağı oldun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı’nın ilk ayağı olan "İlk İnsanlı Uzay Misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Alper Gezeravcı ile canlı bağlantıyla görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, "Milli Uzay Programımız kapsamında gerçekleştirdiğin bu kritik görevle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimize ilham kaynağı oldun." dedi. Erdoğan, "Bu görev ile birlikte çocuklarımızın ve gençlerimizin uzaya olan merakları daha da artacak. Sen ilk astronotumuz oldun. Ama tabii ki son olmayacaksın. Artık Türkiye de insanlı uzay görevi gerçekleştiren sayılı ülkeler arasında yerini aldı. İnşallah bu yolculuğumuz güçlenerek devam edecektir" ifadelerini kullandı.

#Çankırı
#Alper Gezeravcı
#Yer Altı Tuz Şehri
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