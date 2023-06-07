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Twitter hesabı açtı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede, Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi. Hakan Fidan görevini, eski bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı. Hakan Fidan Twitter hesabı açarak ilk Twitini de attı. Bakan Fidan’ın takipçi sayısı hızla artarken yalnızca 4 hesabı takip ediyor olması dikkatlerden kaçmadı. Peki Hakan Fidan ilk Twitinde hangi mesajı verdi? İşte Hakan Fidan’ın resmi Twitter hesabı.

Canberk Doğan
04:00 . 7/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Milli İstihbarat Teşkilatı MİT Başkanlığı’nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. MİT Başkanlığı'ndaki törende İbrahim Kalın, yeni kabinede Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'dan görevi devraldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı MİT Başkanlığı’nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. MİT Başkanlığı'ndaki törende İbrahim Kalın, yeni kabinede Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'dan görevi devraldı.

MİT Başkanı iken sosyal medya hesabı bulunmayan yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Twitter’a katıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni kabinesinde hem yurt içinde hem de yurt dışında dikkatleri üzerinde toplayan isimlerin başında gelen Fidan’a ilgi, dün katıldığı Twitter’daki hızla artan takipçi sayısında da kendini gösterdi. Fidan’ın takipçi sayısı kısa sürede 215 bini aştı. Bakan Fidan, şu anda sadece Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nın İngilizce hesabını takip ediyor. Fidan, Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini kardeşim İbrahim Kalın'a devrettim. Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatı’mızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz.” İngiliz istihbaratı MI6 Başkanı Richard Moore, Twitter’daki sahte bir “Hakan Fidan” hesabına tebrik mesajı göndermişti.




#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanı
#Twitter
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