Twitter hesabı açtı

MİT Başkanı iken sosyal medya hesabı bulunmayan yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Twitter’a katıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni kabinesinde hem yurt içinde hem de yurt dışında dikkatleri üzerinde toplayan isimlerin başında gelen Fidan’a ilgi, dün katıldığı Twitter’daki hızla artan takipçi sayısında da kendini gösterdi. Fidan’ın takipçi sayısı kısa sürede 215 bini aştı. Bakan Fidan, şu anda sadece Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nın İngilizce hesabını takip ediyor. Fidan, Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini kardeşim İbrahim Kalın'a devrettim. Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatı’mızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz.” İngiliz istihbaratı MI6 Başkanı Richard Moore, Twitter’daki sahte bir “Hakan Fidan” hesabına tebrik mesajı göndermişti.