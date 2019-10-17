Twitter Türkiye’yi hedef almaya devam ediyor: Vatan Partisi'ne de Barış Pınarı sansürü

Barış Pınarı Harekatının başlamasının ardından sosyal medyada teröre örgütünün kara propagandasına karşı bireysel ve kurumsal hesaplardan Türk kullanıcılar operasyona ilişkin doğru bilgiler verilmeye başladı. Twitter ilk etapta Türkiye’deki operasyona ilişkin yayın yapan etkili hesapları engelledi. Bir diğer grişim ise içeriklerin hassas olduğu gerekçesi ile uyarı verilmesi oldu.

Twitter tarafından TRT World 'ün son dönemdeki tweetlerine yönelik üstü kapalı sansür uygulandı. TRT World'ün hesabına ilk defa girenler ‘hassas içerik’ uyarısı ile karşılaştı. Bu üstü kapalı sansürün ardından Twitter, TGB, Aydınlık ve Vatan Partili onlarca kişinin hesabını askıya aldı. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Propaganda Bürosu Başkanı Serdar Üsküplü basın açıklaması yaparak, sansüre cevap vereceklerini söyledi. Twitter'da bir TT çalışması yapacaklarını Vatan Partililer, TT çalışması için destek istedi.

Sansüre ilişkin Twitter’dan paylaşım yapan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Twitter kuşsa, biz kartalız!” dedi.

Barış Pınarına desteğe Twitter sansürü

Vatan Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Güven, yenisafak.com’a yaptığı açıklamada Barış Pınarı Harekatına verdikleri destekten dolayı böyle bir sansürle karşı karşıya kaldıklarını vurguladı. Özcan Güven açıklamalarına şu ifadelerle devam etti:

Geçen hafta Genel Başkanımız Sayın Doğu Perinçek’in “mahfolursun Trump” teewitinden sora da Genel Başkanımızın hesabı askıya alınmıştı. İtirazlarımız ve mücadelemiz sonucu açmak zorunda kaldılar.



Twitter’in bu tavrı aslında; Barış Pınarı harekatına karşıdır. HDPKK'nın kapatılmasını isteyenlere karşı tavırdır. Amerika’nın bölgedeki planlarına direnenlere karşı tavırdır. Vatanımızı savunmamıza karşı bir tavırdır. Türkiye’nin milli güçlerine karşı bir tavırdır. Ancak bu yaptıklarının altında kalacaklar. Askıya alınan örgütlerimizin ve arkadaşlarımızın hesaplarını açacaklar.