Üç bilezik uğruna üç kişi öldü

Bursa’da, 17 yaşındaki Mehmet K., yayla evinde yaşayan 73 yaşındaki dedesi Mustafa Macar ve dedenin yanındaki Cahide Aydın'ı (76) balta ile, birlikte olay yerine gittiği arkadaşı Ufukcan Üs’ü de çıkan tartışmada silahla vurup öldürdü. Olayın, 3 bilezik yüzünden meydana geldiği bildirildi.
Bursa’da torun dehşeti. 17 yaşındaki Mehmet K., evdeki 3 bilezik için dedesi Mustafa Macar (73), birlikte yaşadığı Cavidan Aydın (76) ve Ufukcan Üs’ü (17) öldürdü. Mehmet K. ile birlikte 1 kişi gözaltına alındı.
TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ
Olay, 11 Ekim’de Orhaneli ilçesinde meydana geldi. Mehmet K., Ufukcan Üs ve bir arkadaşıyla birlikte mahalledeki evlerinde alkol aldı. Mehmet K., Ufukcan Üs'ü, ziynet eşyalarını çalmak üzere, dedesi Mustafa Macar’ın yayla evine gönderdi ve bir süre sonra yanındaki arkadaşıyla birlikte kendisi de eve gitti. Evdeki 3 bileziği isteyen arkadaşlar ile dede Macar ve Cavidan Aydın arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Mehmet K.’nın av tüfeğiyle ateş açtığı, dedesi Macar’ın ise kendisini baltayla savunmaya çalıştığı belirtildi. Olay yerine gelen ekipler, Macar ile Aydın'ın evde başlarından balta ile vurularak öldürüldüğünü, bahçede cesedi bulunan Ufukcan Üs'ün ise silahla vurulduğunu tespit etti.
GÖZALTINA ALINDILAR
Olayın ardından yakalanan Mehmet K. ve arkadaşı Alper E. tutuklandı. Zanlıların evinde Özel Tim ve eğitimli köpeklerle yapılan aramada bulunan tüfeklere el konuldu.
Başakşehir’deki saldırıda örgüt şüphesi
- Başakşehir'de, bir alışveriş merkezinin önünde 3 kişinin bıçaklandığı olayla ilgili 3 şüpheli daha gözaltına alındı. 3 gün önce Kayaşehir'deki AVM'nin önünde E.Ç. (58), S.Y. (32) ve H.F.E'yi (14) bıçakla yaralayan ve “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanan M.G. ile olay günü irtibat kuran yabancı uyruklu 4 zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerden A.M, R.M. ve D.D, gözaltına alınırken, ilçede bir spor salonunda antrenör olarak çalışan R.M'nin, terör örgütü DEAŞ'a üye olmaktan arandığı tespit edildi. Olay günü zanlı A.M'den 1000 dolar alan M.G'nin parayı aynı gün annesi N.G'ye teslim ettiği, bir iş yerinden 3 gigabayt internet paketi satın aldığı ve bir saat sonra da olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Polis olayın organize gerçekleştirildiği şüphesi üzerinde duruyor.