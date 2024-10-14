Üç bilezik uğruna üç kişi öldü

Başakşehir'de, bir alışveriş merkezinin önünde 3 kişinin bıçaklandığı olayla ilgili 3 şüpheli daha gözaltına alındı. 3 gün önce Kayaşehir'deki AVM'nin önünde E.Ç. (58), S.Y. (32) ve H.F.E'yi (14) bıçakla yaralayan ve “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanan M.G. ile olay günü irtibat kuran yabancı uyruklu 4 zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerden A.M, R.M. ve D.D, gözaltına alınırken, ilçede bir spor salonunda antrenör olarak çalışan R.M'nin, terör örgütü DEAŞ'a üye olmaktan arandığı tespit edildi. Olay günü zanlı A.M'den 1000 dolar alan M.G'nin parayı aynı gün annesi N.G'ye teslim ettiği, bir iş yerinden 3 gigabayt internet paketi satın aldığı ve bir saat sonra da olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Polis olayın organize gerçekleştirildiği şüphesi üzerinde duruyor.